Кикнадзе – о реформировании Лиги чемпионов: «Идет реальная драка за деньги. Это серьезнейшая угроза чемпионатам»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о реформировании Лиги чемпионов. По словам Даниэля Серехидо, российские клубы вскоре могут быть полностью изолированы от турнира.

– До 2024 года нынешний формат Лиги чемпионов утвержден. Речь идет о том, что будет после этого срока. Наверное, вы в курсе, что ФИФА выступила с идеей проведения чемпионата мира среди клубных команд. УЕФА считает, что клубы – приоритет региональных конфедераций и решил, что нужно усиливать свое соревнование.

Вновь вытащена идея G14, трансформирована определенным образом – ее пытаются реанимировать. Абсолютно согласен со многими национальными лигами, федерациями, и российской, в том числе, что внедрение того, что предлагает Ассоциация европейских клубов, – серьезнейшая угроза национальным чемпионатам.

Такое мнение разделяют национальные лиги Испании, Англии. В последней – чуть ли не на правительственном уровне обсуждалась тема и вызвала категорическое возражение. А в Германии «Бавария» категорически против. Реакция большая, и негативная. Очень активную роль в этом всем играет Ла Лига во главе с ее руководителем Хавьером Тебасом.

– Кто же в таком случае поддерживает инициативу?

– Отдельные крупные клубы заинтересованы, потому что речь идет о больших деньгах. Но Ассоциация национальных лиг не только против подобной системы восстает, но и против несправедливого распределения прибыли. Взяли и провели анализ как это происходило в последние 10 лет. Общий объем, который достается клубам, растет. Но в нем процент, уходящий богатым клубам, с каждым сезоном становится все выше.

Это тоже беспокоит EPFL, которая возражает против внедрения новых форматов и требуют более справедливого распределения доходов от евротурниров.

Еще год эта тема будет на слуху. Она очень серьезная. Идет реальная драка за деньги. Меня удивило, что реакция пошла только когда Даниель выступил по этому поводу. Быстрого решения не будет. УЕФА и ЕКА выдвинули свою программу развития идеи. Они написали открыто, что нынешний год станет временем обсуждения. Какие-то решения последуют ближе к 2020-му. Реформаторы встретили очень жесткую оппозицию со стороны немалой части футбольной международной общественности.