«Атлетико» и другие клубы Примеры против реформирования Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо рассказал о подготовке реформирования Лиги чемпионов. Реализация проекта приведет к уменьшению количества клубов, которым будет открыт доступ в турнир.

В Испании есть ряд клубов, недовольных проектом реформы. В частности, речь идет об «Атлетико», «Валенсии», «Севильи». По ситуации ранее высказался генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.