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    «Атлетико» и другие клубы Примеры против реформирования Лиги чемпионов

    Представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо рассказал о подготовке реформирования Лиги чемпионов. Реализация проекта приведет к уменьшению количества клубов, которым будет открыт доступ в турнир.

    В Испании есть ряд клубов, недовольных проектом реформы. В частности, речь идет об «Атлетико», «Валенсии», «Севильи». По ситуации ранее высказался генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

    • Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
    • Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
    • Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.

    Источник: AP

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