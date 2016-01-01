Кикнадзе: «УЕФА планирует поменять Лигу чемпионов после 2024 года. Это будет турнир для богатых»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об изменениях в формате Лиги чемпионов в будущем. О том, что Россия вскоре может быть полностью изолирована от турнира, рассказал ранее Даниэль Серехидо.

«История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступают категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах!

УЕФА планирует изменить формата после 2024 года, а до того момента всe будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений.

Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», – сообщил функционер.