Кикнадзе: «УЕФА планирует поменять Лигу чемпионов после 2024 года. Это будет турнир для богатых»

Да пусть идут нахер с новым форматом. Даже смотреть не будем. Каждый год этим клубы играют начиная от 1/8 плюс всякие летние кубки, этого мало еще?
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об изменениях в формате Лиги чемпионов в будущем. О том, что Россия вскоре может быть полностью изолирована от турнира, рассказал ранее Даниэль Серехидо.
«История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступают категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах!
УЕФА планирует изменить формата после 2024 года, а до того момента всe будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений.
Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», – сообщил функционер.
- Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
- Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
- Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.