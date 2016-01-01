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    Кикнадзе: «УЕФА планирует поменять Лигу чемпионов после 2024 года. Это будет турнир для богатых»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об изменениях в формате Лиги чемпионов в будущем. О том, что Россия вскоре может быть полностью изолирована от турнира, рассказал ранее Даниэль Серехидо.

    «История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступают категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах!

    УЕФА планирует изменить формата после 2024 года, а до того момента всe будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений.

    Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», – сообщил функционер.

    • Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
    • Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
    • Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6301

      KLIM777 1 час назад

      Да пусть идут нахер с новым форматом. Даже смотреть не будем. Каждый год этим клубы играют начиная от 1/8 плюс всякие летние кубки, этого мало еще?

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