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    Агуэро: «Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси»

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что его неправильно поняли, когда тот заявил изданию Depo, что «Золотой мяч» должен получить игрок, вышедший в финал Лиги чемпионов.

    «Не в моих правилах объяснять свои же высказывания, но когда мне приписывают то, что я не говорил, я должен дать опровержение.

    Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он выступает. Тем более, если он будет выступать, также, как в этом сезоне.

    Меня спросили, должен ли я получить награду в этом году. Я ответил, что для этого я должен был выйти в финал Лиги чемпионов. Я выразился максимально понятно, никаких других интерпретаций быть не должно», – заявил аргентинец.

    Источник: Твиттер Серхио Агуэро

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    15.05.2019 11:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      тёска 23 часа назад

      Лижет очко Месси,чт бы в сборную взяли

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      Рейтинг: +58

      greatsergey_nokappa > тёска 22 часа назад

      Месси - друг Агуэро и крестный его сына. О каком лизании очка и о какой сборной идет речь, тупорылое ты создание?

      0
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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 15 мая, 15:08

      ну так ты же его кориш. не блокировал бы трансфер агуэро сити летом 2014 года то сейчас бы суареса не было в барсе.

      0
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 15 мая, 13:35

      Ну.. что тут скажешь...ЛЮБОВЬ СЛЕПА!)))

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