Агуэро: «Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси»

Лижет очко Месси,чт бы в сборную взяли
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что его неправильно поняли, когда тот заявил изданию Depo, что «Золотой мяч» должен получить игрок, вышедший в финал Лиги чемпионов.
«Не в моих правилах объяснять свои же высказывания, но когда мне приписывают то, что я не говорил, я должен дать опровержение.
Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он выступает. Тем более, если он будет выступать, также, как в этом сезоне.
Меня спросили, должен ли я получить награду в этом году. Я ответил, что для этого я должен был выйти в финал Лиги чемпионов. Я выразился максимально понятно, никаких других интерпретаций быть не должно», – заявил аргентинец.
- «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала, по сумме двух встреч проиграв «Тоттенхэму».
- «Барселона» дошла до полуфинала ЛЧ, вылетев от «Ливерпуля».
No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro.— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 14 мая 2019 г.