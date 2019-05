Агуэро: «Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что его неправильно поняли, когда тот заявил изданию Depo, что «Золотой мяч» должен получить игрок, вышедший в финал Лиги чемпионов.

«Не в моих правилах объяснять свои же высказывания, но когда мне приписывают то, что я не говорил, я должен дать опровержение.

Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он выступает. Тем более, если он будет выступать, также, как в этом сезоне.

Меня спросили, должен ли я получить награду в этом году. Я ответил, что для этого я должен был выйти в финал Лиги чемпионов. Я выразился максимально понятно, никаких других интерпретаций быть не должно», – заявил аргентинец.

No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro.