Агуэро: «Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что его неправильно поняли, когда тот заявил изданию Depo, что «Золотой мяч» должен получить игрок, вышедший в финал Лиги чемпионов.

«Не в моих правилах объяснять свои же высказывания, но когда мне приписывают то, что я не говорил, я должен дать опровержение.

Я бы всегда отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он выступает. Тем более, если он будет выступать, также, как в этом сезоне.

Меня спросили, должен ли я получить награду в этом году. Я ответил, что для этого я должен был выйти в финал Лиги чемпионов. Я выразился максимально понятно, никаких других интерпретаций быть не должно», – заявил аргентинец.

«Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала, по сумме двух встреч проиграв «Тоттенхэму».

«Барселона» дошла до полуфинала ЛЧ, вылетев от «Ливерпуля».