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    Кадиев: «Приглашали первых лиц Дагестана на игры – вообще никакой реакции. Просто наплевательское отношение к «Анжи»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал об отсутствии интереса со стороны Дагестана к проблемам клуба.

    Ранее глава РФС Александр Дюков на встрече с генеральным директором махачкалинцев Абсалутдином Агарагимовым посоветовал «Анжи» наладить отношения с руководством республики.

    «Генеральный директор «Анжи» поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать. Дюков обещал помочь академии «Анжи», но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.

    На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики. Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи».

    Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр – он привел сына в академию «Анжи». Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь, он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол», – сказал Кадиев.

    • После 24-х туров «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
    • Махачкалинцы испытывают финансовые проблемы. Долги клуба составляют более 200 миллионов рублей.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1073

      Manilov 15 минут назад

      Отчего истерика-то такая? Команду вроде бы как не расформировывают. Будете играть в ПФЛ и делов-то.
      Да и правильно, что не выкидывают деньги в прорву под названием "клуб-премьер-лиги". Достойно подражания.

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