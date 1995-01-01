Дюков встретился с гендиректором «Анжи» и посоветовал ему наладить отношения с руководством Дагестана

и почему так за Анжи обидно..?
Мне.
Честно,не понимаю.
Может видел глаза Адиева ..на матче с Зенитом..
Держитесь,хлопцы..впрочем не хлопцы..)джигиты..или, как вас..
Мужики..,
Но,удачи..
Президент РФС Александр Дюков провел встречу с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым, сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Сергей Расулов.
Руководители обсудили текущее финансовое положение клуба из Дагестана.
Ранее стало известно, что РФС может не допустить «Анжи» к лицензированию на следующий сезон из-за долга в размере почти 250 миллионов рублей.
«Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.
Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан», – сказал Расулов.
После 24-х туров «Анжи» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.