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    Дюков встретился с гендиректором «Анжи» и посоветовал ему наладить отношения с руководством Дагестана

    Президент РФС Александр Дюков провел встречу с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым, сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Сергей Расулов.

    Руководители обсудили текущее финансовое положение клуба из Дагестана.

    Ранее стало известно, что РФС может не допустить «Анжи» к лицензированию на следующий сезон из-за долга в размере почти 250 миллионов рублей.

    «Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.

    Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан», – сказал Расулов.

    После 24-х туров «Анжи» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13052

      shinnik 18 минут назад

      и почему так за Анжи обидно..?
      Мне.

      Честно,не понимаю.
      Может видел глаза Адиева ..на матче с Зенитом..
      Держитесь,хлопцы..впрочем не хлопцы..)джигиты..или, как вас..
      Мужики..,

      Но,удачи..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Boeung777 1 час назад

      а руководство то желает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Oleg1956 1 час назад

      Вот теперь все понятно что нет будущего у Анжи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3171

      Агасфер 1 час назад

      Словом :Помог словом...

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