Дюков встретился с гендиректором «Анжи» и посоветовал ему наладить отношения с руководством Дагестана

Президент РФС Александр Дюков провел встречу с генеральным директором «Анжи» Абсалутдином Агарагимовым, сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Сергей Расулов.

Руководители обсудили текущее финансовое положение клуба из Дагестана.

Ранее стало известно, что РФС может не допустить «Анжи» к лицензированию на следующий сезон из-за долга в размере почти 250 миллионов рублей.

«Генеральный директор «Анжи» действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в «Анжи», озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.

Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы «Анжи», то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан», – сказал Расулов.

После 24-х туров «Анжи» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.