Baza: «Анжи» может прекратить существование в нынешнем виде. Долги клуба составляют 250 миллионов рублей

«Анжи» может прекратить существование, сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, клуб могут не допустить до процедуры прохождения лицензирования на следующий сезон из-за долгов.

«Плохие новости. Футбольный клуб «Анжи», скорее всего, перестанет существовать в нынешнем виде. Вся проблема в долгах – их накопилось почти на 250 миллионов рублей. Из-за этого «Анжи» не допускают до лицензирования, и клуб пролетает мимо РПЛ и ФНЛ.

Точкой кипения стал долг перед футболистом Дмитрием Белоруковым – 5 миллионов рублей зарплаты. Белоруков написал жалобу в РФС. Сначала клубу запретили регистрировать новых игроков и дали месяц на решение вопроса. Месяц прошeл, долг висит – и не от жадности, как говорят сотрудники «Анжи», а потому что платить нечем. Вообще.

Общий долг «Анжи» сейчас – 250 миллионов рублей, 100 миллионов из них – это зарплаты.

Последняя надежда махачкалинцев – «Газпром». Сейчас генеральный директор клуба пытается договориться с нефтегазом, чтобы ему дали немного денег для спасения команды. Если проблема не решится так, то остаeтся крохотный шанс, что «Анжи» допустят к лицензированию «на льготных условиях».

Во всех остальных вариантах остаeтся только вылет во второй дивизион и смерть клуба. Махачкала – территория «Ахмата», – пишет Baza.