Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Baza: «Анжи» может прекратить существование в нынешнем виде. Долги клуба составляют 250 миллионов рублей

    «Анжи» может прекратить существование, сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, клуб могут не допустить до процедуры прохождения лицензирования на следующий сезон из-за долгов.

    «Плохие новости. Футбольный клуб «Анжи», скорее всего, перестанет существовать в нынешнем виде. Вся проблема в долгах – их накопилось почти на 250 миллионов рублей. Из-за этого «Анжи» не допускают до лицензирования, и клуб пролетает мимо РПЛ и ФНЛ.

    Точкой кипения стал долг перед футболистом Дмитрием Белоруковым – 5 миллионов рублей зарплаты. Белоруков написал жалобу в РФС. Сначала клубу запретили регистрировать новых игроков и дали месяц на решение вопроса. Месяц прошeл, долг висит – и не от жадности, как говорят сотрудники «Анжи», а потому что платить нечем. Вообще.

    Общий долг «Анжи» сейчас – 250 миллионов рублей, 100 миллионов из них – это зарплаты.

    Последняя надежда махачкалинцев – «Газпром». Сейчас генеральный директор клуба пытается договориться с нефтегазом, чтобы ему дали немного денег для спасения команды. Если проблема не решится так, то остаeтся крохотный шанс, что «Анжи» допустят к лицензированию «на льготных условиях».

    Во всех остальных вариантах остаeтся только вылет во второй дивизион и смерть клуба. Махачкала – территория «Ахмата», – пишет Baza.

    • После 22-х туров «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Махачкалинский клуб был создан 12 мая 1991 года.
    • Наивысшее достижение «Анжи» в чемпионатах России – третье место в сезоне-2012/13. Также команда из Дагестана дважды выходила в финал Кубка России.

    Источник: Телеграм-канал Baza

    Baza – новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – 35017.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2019 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 9 апреля 2019, 04:36

      Зачем было тратить денег на таких звезд взяли бы нормальных середняков на эти деньги и в топ-5 шли бы каждый чемпионат, нет дак надо же прозвездиться и теперь стадион такой отличный пропадать будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 апреля 2019, 21:13

      Вряд ли "Газпром" возьмется спасать умирающий клуб.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 апреля 2019, 16:45

      Ну в колхозный чемп тогда.. Наш футбол бессмысленная трата госденег... Пусть лучше в высшей лиге будет 6-8 таких клубов как Краснодар, где есть Хозяин ..правда где их взять..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      SummerHAze 8 апреля 2019, 16:16

      Что значит Махачкала - территория Ахмата?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 апреля 2019, 16:12

      И где теперь Роберто Карлос...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 апреля 2019, 16:39

      Кто-то себе взял наше название... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 апреля 2019, 15:57

      250 миллионов рублей в нашей стране-это граница отчуждения "достойного человека и бизнесмена" от плебса. Один мизинец "полковников захарченко" или домашний бассейн какого-нибудь "оглы",управляющего самым нищим районом Дагестана.Просто там футбол нахрен никому не нужен,ибо через него оказалось сложно пилить бюджет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Агасфер 8 апреля 2019, 16:16

      Похоже, что так.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Агасфер 8 апреля 2019, 18:52

      Интеллектуал. Правильно мыслишь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2019, 15:55

      Может хватит уже мучить котёнка???....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 8 апреля 2019, 16:00

      Барыня долго и с состраданием наблюдала за бесплодными попытками Герасима утопить Му-Му,пока не взорвалась :"Хватит уже мучить животное,привяжи наконец ей камень на шею!".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY > Агасфер 8 апреля 2019, 16:49

      )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 8 апреля 2019, 15:42

      Вот вам и деньги для Анжи и не только -
      "Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей."
      И он такой не один. И сошка-то всего навсего районного масштаба. А капнуть сошку покрупней, да в том же Дагестане? Этож какую академию футбола можно сделать?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Александр Алмазов 8 апреля 2019, 15:11

      Ситуация с ФК Анжи, ясно показывает ситуацию, в которой находится весь наш футбол и каков его уровень в целом. Из-за стогнации в экономике, падения доходов населения, люди не могут позволить себе, потратить 200-300 рублей и сходить на матч. В РПЛ, могут позволить себе существовать только 5-7 клубов у которых серьёзный подсос от нефте-газового достояния или от крупных гос.компаний типа "Локомотива", остальные клубы выживают. Например "Динамо", на несколько лет тупоголовые менеджеры, просто уничтожили клуб с такой богатой историей, а про пермский "Амкар", вообще молчать нужно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Александр Алмазов 8 апреля 2019, 15:17

      При этом на развитие футбола тратятся колоссальные суммы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Александр Алмазов 8 апреля 2019, 15:20

      У каждого тупоголового менеджера есть свой тупоголовый ТОП-менеджер. Пока с этой шайкой-лейкой не разберутся рублем и конкретным тюремным сроком, нам порядка не видать. Воруют сейчас даже не вагонами............

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Александр Алмазов > александр п 8 апреля 2019, 15:39

      Эти колоссальные суммы не тратятся на бумаге, а большая их часть просто подлежит распилу и выводу в афшор

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Александр Алмазов 8 апреля 2019, 16:17

      ну уж не болтай что 200-300 не могут позволить,,,,,2000-3000 согласен,,,,,,а 300 рублей не о чём водка по такой цене в лёт уходит,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Александр Алмазов 8 апреля 2019, 18:19

      Сказал,как в лужу пёрнул.Ясный перец в России по другому не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 апреля 2019, 14:53

      Вопрос решается на раз-два. Забираем у бывшего сенатора Арашукова наворованное и погашаем долги. Ну, а нажитые непосильным трудом средства его папой можно направить на развитие детско-юношеского футбола. Пора уже менять приоритеты. Конфискация имущества должна быть возвращена в уголовный кодекс вместе со смертной казнью.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > ilichkadr 8 апреля 2019, 15:01

      Это мы так думаем, они считают иначе. Когда суки нажрутся,шакалы гребаные.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > 8 апреля 2019, 15:09

      Само собой!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 8 апреля 2019, 15:12

      Так тебя же первого и расстреляют ,и твою дачу конфискуют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > 8 апреля 2019, 15:13

      Мечты,мечты, где ваша сладость.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 8 апреля 2019, 15:22

      За что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 8 апреля 2019, 15:27

      За то что у воров хочешь отобрать наворованное.Неужели не понятно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 8 апреля 2019, 15:30

      Так для этих делов есть Чайка и Бастрыкин. Вот пусть они и отбирают!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 8 апреля 2019, 15:37

      Ну ты юморист, я даже рассмеялся.Чайка у своих детей будет миллиарды отбирать? С чего бы это.Если ему спустят план по расстрелам ,таких как ты и будут расстреливать .Что бы поменьше болтали всякие глупости про конфискации.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 8 апреля 2019, 15:53

      Пора Лаврентия с Иосифом реанимировать. У них авторитетов не было, всех гребли под одну гребенку. Зато все боялись, а щас толерантность епт........одному не погрози, другого за яйца не возьми.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > владимир миронов 8 апреля 2019, 16:03

      "Когда последний рубль утащут эти жмоты,
      тогда исчезнет добровольно наша власть,
      и все начальники уволятся с работы;
      а нафиг власть,коль больше нечего украсть?"
      Тимур Шаов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 8 апреля 2019, 17:04

      При Иосифе 22 млн от голода умерло,чуть меньше в лагерях погибло. Потому что бардак был несусветный .Порядок- только в кино.А вот Финляндия процветает без всяких иосифов,хотя до революции была беднейшим захолустьем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Агасфер 8 апреля 2019, 18:04

      Хорошие песни у Тимура.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 8 апреля 2019, 18:15

      Так в Финляндии народу меньше, чем в Питере. Фины должны быть благодарны за свою независимость Ильичу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 8 апреля 2019, 18:31

      Херню не пори.большевики три раза нападали на Финляндию и все три раза получали по сусалам.Манергейм предлагал ликвидировать большевистскую банду ,но тупой финский парламент не захотел.То же самое сделали поляки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > владимир миронов 8 апреля 2019, 18:34

      Только что-то давненько новых нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Агасфер 8 апреля 2019, 19:26

      При желании можно найти.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 8 апреля 2019, 22:05

      Похоже, что с историей у тебя большие проблемы. Почитай на досуге как царь-батюшка Александр I присоединил Финляндию к империи и она получила статус Великого княжества Финляндского, которое обладало правами автономии. Далее февральская революция, конец монархии, 1-я мировая война, Брестский мир с Германией, подписанный большевиками.........и усё - независимая Финляндия. В порядке справки, Ильичу не нужен был социализм в Финляндии, а Германии не нужен был царь-батюшка Николай II. Немцы сыграли решающую роль в становлении Финляндии. Незря Финляндия выступила на стороне Германии в ВОВ. Манергейм, поляки.....это было уже потом.



      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11