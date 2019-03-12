РПЛ протестирует VAR 14-15 марта

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) пройдет 14 и 15 марта.

«Мы делаем все шаг за шагом. Руководитель проекта Леонид Калошин плотно занимается этим.

На сборах мы проводили практические тренировки, сейчас до 15 марта работаем на стадионе «Янтарь». 14 и 15 марта будут микроматчи, когда будет отрабатываться система в режиме игры.

В матчах чемпионата России система проходит в режиме офлайн, когда между судьями нет связи», – сказал Егоров.