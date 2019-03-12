Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ протестирует VAR 14-15 марта

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) пройдет 14 и 15 марта.

    «Мы делаем все шаг за шагом. Руководитель проекта Леонид Калошин плотно занимается этим.

    На сборах мы проводили практические тренировки, сейчас до 15 марта работаем на стадионе «Янтарь». 14 и 15 марта будут микроматчи, когда будет отрабатываться система в режиме игры.

    В матчах чемпионата России система проходит в режиме офлайн, когда между судьями нет связи», – сказал Егоров.

    • Ранее клубы Премьер-лиги выступили за введение VAR, а лига утвердила систему на общем собрании.
    • В этом сезоне видеоповторы будут использоваться в полуфиналах и финале Кубка России и в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2019 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 20:50

      Чего так стыдненько. На игре спама с Зенитом и тестировали бы. Кстати, там не подслеповатый Москалев судить будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 20:02

      Вот и ладненько.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 12 марта 2019, 18:31

      Класс, не успел Дюков прийти как первый ништяк подогнал. Скоро еще и пивас надеюсь будем пить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:36

      Счастье-то какое.И будет ещё много-много поводов для недовольства и распрей.Ну совсем как в последнем случае с Роналду! НЕ захотел судья смотреть,и не стал тот эпизод.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11