РПЛ протестирует VAR 14-15 марта

Чего так стыдненько. На игре спама с Зенитом и тестировали бы. Кстати, там не подслеповатый Москалев судить будет?
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) пройдет 14 и 15 марта.
«Мы делаем все шаг за шагом. Руководитель проекта Леонид Калошин плотно занимается этим.
На сборах мы проводили практические тренировки, сейчас до 15 марта работаем на стадионе «Янтарь». 14 и 15 марта будут микроматчи, когда будет отрабатываться система в режиме игры.
В матчах чемпионата России система проходит в режиме офлайн, когда между судьями нет связи», – сказал Егоров.