Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение VAR

Тренеры и руководители клубов российской Премьер-лиги выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России.

«Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести VAR. Вам первым сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России. Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и Премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

Пока известно, что тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта», – рассказал Прядкин.

Система VAR была протестирована во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», который состоялся 25 августа. Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что она будет использована в девяти матчах текущего сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.