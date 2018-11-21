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    Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение VAR

    Тренеры и руководители клубов российской Премьер-лиги выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России.

    «Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести VAR. Вам первым сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России. Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и Премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

    Пока известно, что тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта», – рассказал Прядкин.

    Система VAR была протестирована во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», который состоялся 25 августа. Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что она будет использована в девяти матчах текущего сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    21.11.2018 09:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 ноября 2018, 22:14

      ну у нас все смогут испоганить например когда вводили на большегрузы тахографы цены на них взлетели баснословно до 10 раз от себестоимости

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:43

      Скажите уже честно - в Лиге Чемпионов вводят ВАР, соответственно, если мы хотим там играть, то нам, как ни крути, придётся внедрять эту систему.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 21 ноября 2018, 14:18

      Осталось разобраться готовы ли клубы за эту систему платить...

      0
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 21 ноября 2018, 14:09

      В Краснодаре она уже как год стоит , и ее уже там тестировали . Да и на всех стадионах ЧМ .Но видимо вам надо Чтоб ее поставили , проверили , она не работала , потом опять поставили , иначе на ней не заработаешь , а тут ещё и Краснодар выступил что VAR не дорого поставить , вот ведь уроды контору спалили

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 13:08

      Очень много разговоров и дискуссий а дел пока не видно.

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 ноября 2018, 11:31

      такая же хрень как и в Украине,Чехии или Белоруссии .....пока все стадионы не будут переоборудованы,заполнены болельщиками кому этот ВАР нужен?какой то абсурд на пустом разваливающемся стадионе смотреть повторы.......

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 21 ноября 2018, 10:26

      Очень интересно,а каково мнение судей, если у них отберут Кормушку?

      5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > владимир миронов 21 ноября 2018, 12:25

      хватит, накушались уже...

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 21 ноября 2018, 10:09

      А кто оплачивать будет? Пора начинать сбор средств с помощью отправки смсок со словом VAR на короткий номер.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ilichkadr 21 ноября 2018, 11:03

      Деньги из бюджета получит РФС и по-копейкам раздаст
      командам, а основную сумму оставит себе на карманные расходы членов РФС.

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > vladimir-7 21 ноября 2018, 11:47

      Ну, так на это Мутко и намекал.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 10:08

      Одобрили, приняли, но главное с внедрением не затягивать.

      5
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 21 ноября 2018, 10:02

      давно пора

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