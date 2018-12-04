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    РПЛ утвердила использование VAR в чемпионате России

    Премьер-лига на сегодняшнем собрании утвердила использование в чемпионате России системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил в телеграме главный редактор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого.

    Сегодня мы услышали общую сумму – в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

    В конце июля и. о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что в текущем сезоне VAR будет использоваться на полуфинальных и финальном матчах Кубка России и стыковых играх за право играть в РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    04.12.2018 15:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 декабря 2018, 05:17

      Действительно что-то дороговато выходит.Интересно сколько это стоит в той же Италии?А вообще то новость очень хорошая.Разрешится множество спорных и несправедливых моментов...

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 00:51

      10 лямов за три телевизора, два системных блока и 10 видеокамер? Поищите на Авито))))

      2
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      Рейтинг: +761

      Britan 5 декабря 2018, 00:14

      откуда столько негатива? добрее, друзья...:)

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 декабря 2018, 22:46

      Теперь(Футболный презерватив) доступно и в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Vratarь 4 декабря 2018, 22:05

      Ликуйте, фантазёры и мечтатели! Цель - призрачна, а деньги - реальные

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 декабря 2018, 21:49

      ну цену задрали но это всегда на нововведениях кто то греет руки

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:06

      Цирк продолжается.

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 4 декабря 2018, 19:07

      Единственная благая новость к Новому году,подарок всем Любителям футбола нашей многострадальной страны. УРА...

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 4 декабря 2018, 18:16

      давно пора

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 декабря 2018, 17:43

      Вот это новость -- скорей устанавливать и использовать -- прям новогодний подарок !!! Всех с праздником Российского футбола !

      2
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