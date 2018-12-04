РПЛ утвердила использование VAR в чемпионате России

Премьер-лига на сегодняшнем собрании утвердила использование в чемпионате России системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил в телеграме главный редактор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого.

Сегодня мы услышали общую сумму – в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

В конце июля и. о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что в текущем сезоне VAR будет использоваться на полуфинальных и финальном матчах Кубка России и стыковых играх за право играть в РПЛ.