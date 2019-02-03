«Барселона» пропустила 15 голов в 12 домашних матчах. Это худший результат за 16 лет

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

В этом розыгрыше Примеры каталонцы провели на «Камп Ноу» 12 игр, в которых пропустили 15 голов. Это худший результат клуба за 16 лет.

В сезоне-2002/03 сине-гранатовые также пропустили 15 голов в первых 12 домашних матчах чемпионата под руководством главного тренера Луи ван Гаала.