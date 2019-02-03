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    «Барселона» пропустила 15 голов в 12 домашних матчах. Это худший результат за 16 лет

    «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

    В этом розыгрыше Примеры каталонцы провели на «Камп Ноу» 12 игр, в которых пропустили 15 голов. Это худший результат клуба за 16 лет.

    В сезоне-2002/03 сине-гранатовые также пропустили 15 голов в первых 12 домашних матчах чемпионата под руководством главного тренера Луи ван Гаала.

    • «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры.
    • Каталонцы опережают идущий на втором месте «Атлетико» на шесть очков, но у мадридцев имеется игра в запасе.

    Источник: Mister Chip

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    03.02.2019 06:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 февраля 2019, 15:24

      16 лет-это переходной возраст, после чего наступает возмужание...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:51

      Конечно оборона Барсы играет слабо. Пока все это компенсируется активной игрой атаки. К сожалению пока травмирован Умтити.

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      Рейтинг: +905

      VVadic 3 февраля 2019, 09:39

      Тем временем Дыр-в-Штанах стоит 80 млн

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > VVadic 3 февраля 2019, 17:25

      Хороший вратарь, многое тащит

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 09:30

      Линия обороны "Барсы" самое слабое звено, которое давно нуждается в усилении, что боссы клуба и селекционеры начали делать уже в это зимнее ТО.

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