Рианчо: «Спартак» – лучший клуб Европы по расчетам с сотрудниками»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о финансовой работе клуба. С уволенным осенью испанцем красно-белые рассчитались согласно документам.

– Финансовый вопрос. «Спартак» полностью с Вами рассчитался?

– «Спартак» – лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы – не только России! Этим все сказано.

– Сколько Вам выплатили?

– Отвечу только, что со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду какое-то время.