Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Рианчо: «Спартак» – лучший клуб Европы по расчетам с сотрудниками»

    Рианчо: «Спартак» – лучший клуб Европы по расчетам с сотрудниками»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о финансовой работе клуба. С уволенным осенью испанцем красно-белые рассчитались согласно документам.

    – Финансовый вопрос. «Спартак» полностью с Вами рассчитался?

    – «Спартак» – лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы – не только России! Этим все сказано.

    – Сколько Вам выплатили?

    – Отвечу только, что со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду какое-то время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2018 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 15 декабря 2018, 18:39

      Ну хоть в чём то Спартак лучший!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 15:39

      С тобой рассчитались как с ИО и довольно прилично.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 15 декабря 2018, 15:33

      Тебя ещё и насчитали? Надо было ссвными тряпками гнать. Какой дебит у этого утырка вью берет и публикует?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 15 декабря 2018, 14:26

      а что, народные деньги не жаль, платим всем за их бездарность, вот и рвутся все бездари за бабками в Россию......а народу зрелище...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7799

      mihail200606 15 декабря 2018, 09:50

      Он что много прям где работал? Даже главным нигде не был.. Ну выплатили ему что положено, так прям усрался от радости..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 09:45

      Точно.Всю Европу наш нефтегазовый комплекс кормит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 декабря 2018, 09:35

      Луческу, Манчини и АВБ поспорили бы ))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 15 декабря 2018, 08:13

      а возьмите,меня,порулить Спартаком?! Хотя бы,за 50% от гонорара Рианчо... хуже не будет,точно..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Ruryu 15 декабря 2018, 09:34

      Опоздал там уже есть рулевой )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 07:59

      Может на примере этого недообследованного уже не будут из-за границы приглашать, тут и своих не мало около футбольных любителей...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 декабря 2018, 07:24

      Но хоть где-то впереди планеты всей...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 