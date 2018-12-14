Рианчо: «Не сказал бы, что «Спартак» провалился. В команде происходит процесс реставрации»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не считает провалом выступления команды в 2018 году.

Москвичи не вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе, и завершили первую часть чемпионата России на четвертом месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Зенита» в шесть очков.

«Итог года для «Спартака» – полный провал? Нет, я бы не назвал это провалом. «Спартак» находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов», – сказал Рианчо.