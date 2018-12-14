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    • Рианчо: «Не сказал бы, что «Спартак» провалился. В команде происходит процесс реставрации»

    Рианчо: «Не сказал бы, что «Спартак» провалился. В команде происходит процесс реставрации»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не считает провалом выступления команды в 2018 году.

    Москвичи не вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе, и завершили первую часть чемпионата России на четвертом месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Зенита» в шесть очков.

    «Итог года для «Спартака» – полный провал? Нет, я бы не назвал это провалом. «Спартак» находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов», – сказал Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 декабря 2018, 20:53

      Реставрацию начал Каррера, когда придавил зажравшихся и стал выпускать молодежь, но родионовы и измайловы испугались такой инициативы, в их планы не входило подтягивать молодежь, на них не урвешь халявный кусок от дорогостоящих трансферов, в итоге Массимо быстренько слили. Кононов на радостях, что его взяли в "Спартак", прогнулся перед вышеуказанными деятелями и накрыл реставрацию "старым одеялом". Но после двух-трех матчей он осознал, что это путь в никуда и стал выпускать больше молодых. Если Кононов будет строить эту "реставрацию" на молодых игроках, уверен может получиться прорыв, если будет заглядывать в одно место всяким глушаковым и его подельникам, Спартак останется в яме, сезон будет потерян, будет опять тягомотина длинною в десяток лет.

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Т34 14 декабря 2018, 21:06

      3 из 4 ромашек травмированы, вот и вся реставрация(((

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 14 декабря 2018, 20:34

      Очень жаль, но Спартак после Романцева так и не стал крепкой командой, выступающей здорово как во внутреннем первенстве, так и на евро арене ! Очень жаль, за почти два десятилетия через команду прошла не одна сотня людей, некотрых даже можно назвать футболистами, но не появился ни один футболист доморощенный , хотя бы близкий по уровню Черенкову, Титову, Аленичеву, Тихонову...Можно долго перечислять. Да даже Новых Ананко и Баранова нет... Это печаль... У команды не хватило характера обыграть разобранный Вильериал.Это уже не печаль - это ужас!!! Я не понимаю, как настраиваются футболисты Спартака на ответственную игру? Я не понимаю, зачем многим недофутболистам платить за это еще и деньги? Хватит уже и того, что бесплатно их свозили в Испанию )))

      2
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 14 декабря 2018, 19:43

      После Карреры, Спартак должен был болтаться в переходной зоне. Сейчас он на максимально возможном для него месте. Объективно, по такому составу. Весной увидим настоящую работу Кононова. Его возможности, как тренера.

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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 14 декабря 2018, 19:40

      Спартак может и не провалился, а "кабаны" ...сзади.
      Порадуйте нас, бога ради.
      Но в бога не верю, верю в короткий пас.
      Весной -АТАС-АТАС -АТАС!!!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:38

      "Я много лет пиджак ношу,
      давно потёрся,и не новый,
      и я зову к себе портного,
      и перешить пиджак прошу,

      я говорю ему шутя :
      Перекроите мне иначе,-
      сулит мне новые удачи
      искусство кройки и шитья..." Б.Окуджава

      0
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak > Агасфер 14 декабря 2018, 19:42

      Пошейте в гроб, но некрасиво,
      Без Лиги мы, но всем спасибо.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 декабря 2018, 19:22

      вонючка

      1
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 14 декабря 2018, 18:45

      Забавный переход поколений. От реброва к реброву, от Глушакова вернулись к глушакову

      6
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 14 декабря 2018, 18:30

      Вы постоянно ему звоните или он вам?

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 декабря 2018, 18:26

      Реставрация должна быть моментальной, как в 1917 году! Все разрушить и создать новое! Это в других клубах возможно поэтапная реконструкция, а в Спартаке нужно менять все и сразу! Или в ФНЛ на чистку!

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 декабря 2018, 18:21

      Не затянулся ли процесс реставрации? Прогрессирующая регрессия...

      1
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