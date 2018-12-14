Рианчо: «Не сказал бы, что «Спартак» провалился. В команде происходит процесс реставрации»

Реставрацию начал Каррера, когда придавил зажравшихся и стал выпускать молодежь, но родионовы и измайловы испугались такой инициативы, в их планы не входило подтягивать молодежь, на них не урвешь халявный кусок от дорогостоящих трансферов, в итоге Массимо быстренько слили. Кононов на радостях, что его взяли в "Спартак", прогнулся перед вышеуказанными деятелями и накрыл реставрацию "старым одеялом". Но после двух-трех матчей он осознал, что это путь в никуда и стал выпускать больше молодых. Если Кононов будет строить эту "реставрацию" на молодых игроках, уверен может получиться прорыв, если будет заглядывать в одно место всяким глушаковым и его подельникам, Спартак останется в яме, сезон будет потерян, будет опять тягомотина длинною в десяток лет.
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не считает провалом выступления команды в 2018 году.
Москвичи не вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе, и завершили первую часть чемпионата России на четвертом месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Зенита» в шесть очков.
«Итог года для «Спартака» – полный провал? Нет, я бы не назвал это провалом. «Спартак» находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов», – сказал Рианчо.