Рианчо: «Журналист сказал, что я не останусь тренером «Спартака». Я ответил, что меня назначил сам Путин»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что ответил одному из российских журналистов, который заявил испанцу, что тот не останется в московском клубе.

«После нескольких матчей в России один журналист спросил меня: «Ты знаешь, что не останешься тренером команды?» Я ответил: «Про это мне ничего неизвестно, знаю лишь, что сейчас тренирую «Спартак». Он настаивает, мол, ему в клубе сказали, что я не буду тренировать, что будет новый тренер. Тогда я говорю: «Меня тренером назначили президент, вице-президент клуба и сам Путин, так что я продолжу работать».

Сказал это, чтобы остановить журналиста, который достал меня своими вопросами про отставку. Я уже не знал, как его остановить. Документы ему, что ли, показать или что еще сделать? Вот же он я, здесь, все еще работаю тренером. Это, конечно, все несерьезно, просто шутка, чтобы справиться с натиском того журналиста. Случись такое на Украине, я бы сказал, что тренером меня назначили вице-президент клуба, президент Суркис и даже сам Порошенко! Сказал это просто, чтобы тот журналист оставил меня в покое и не беспокоил тем вопросом», – приводит слова Рианчо YouTube-канал Football Hub.

Рианчо руководил «Спартаком» с 22 октября по 11 ноября этого года. При нем команда провела шесть матчей.