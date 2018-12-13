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    • Рианчо: «Журналист сказал, что я не останусь тренером «Спартака». Я ответил, что меня назначил сам Путин»

    Рианчо: «Журналист сказал, что я не останусь тренером «Спартака». Я ответил, что меня назначил сам Путин»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что ответил одному из российских журналистов, который заявил испанцу, что тот не останется в московском клубе.

    «После нескольких матчей в России один журналист спросил меня: «Ты знаешь, что не останешься тренером команды?» Я ответил: «Про это мне ничего неизвестно, знаю лишь, что сейчас тренирую «Спартак». Он настаивает, мол, ему в клубе сказали, что я не буду тренировать, что будет новый тренер. Тогда я говорю: «Меня тренером назначили президент, вице-президент клуба и сам Путин, так что я продолжу работать».

    Сказал это, чтобы остановить журналиста, который достал меня своими вопросами про отставку. Я уже не знал, как его остановить. Документы ему, что ли, показать или что еще сделать? Вот же он я, здесь, все еще работаю тренером. Это, конечно, все несерьезно, просто шутка, чтобы справиться с натиском того журналиста. Случись такое на Украине, я бы сказал, что тренером меня назначили вице-президент клуба, президент Суркис и даже сам Порошенко! Сказал это просто, чтобы тот журналист оставил меня в покое и не беспокоил тем вопросом», – приводит слова Рианчо YouTube-канал Football Hub.

    Рианчо руководил «Спартаком» с 22 октября по 11 ноября этого года. При нем команда провела шесть матчей.

    Источник: YouTube-канал Football Hub

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    13.12.2018 18:37
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2038

      DMитрий 13 декабря 2018, 23:14

      Хоть шутить научился в России. Главное в мировые массы про Путина надо чтобы доносил - не забывал черный юмор и там.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 20:24

      Скоро ему назначат процедуры и позовут на укол...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 13 декабря 2018, 19:41

      Мда, олень просто безнадежный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 декабря 2018, 19:21

      клоун и только

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4467

      Snek 13 декабря 2018, 19:13

      А Рианчо всё пиариццо и пиариццо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan 13 декабря 2018, 18:57

      Рианчо за 58 лет его жизни так никто и не сказал, что врать нехорошо. А ведь он - явно верующий католик. Ложь же - смертный грех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:53

      Кто был в "Спартаке"-в цирк не ходит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 13 декабря 2018, 18:48

      Кто такой путин?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 13 декабря 2018, 18:45

      А Папа Римский не предлагал в Ватикан?

      1
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