Стерлинг извинился за свое падение в штрафной «Шахтера» и пенальти

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг извинился за свое падение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером». Футболист при счете 1:0 упал в штрафной площади соперника, споткнувшись о газон. Арбитр назначил за это пенальти.

«Я бежал с мячом. Не знаю, что случилось дальше – я оказался на газоне. Не думаю, что там был контакт с соперником, я упал по своей вине.

Я запнулся о газон и проехался по нему. Поэтому хочу принести свои извинения рефери и «Шахтеру», – сказал Стерлинг.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ