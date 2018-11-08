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  • Стерлинг извинился за свое падение в штрафной «Шахтера» и пенальти

Стерлинг извинился за свое падение в штрафной «Шахтера» и пенальти

8 ноября 2018, 10:33
26

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг извинился за свое падение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером». Футболист при счете 1:0 упал в штрафной площади соперника, споткнувшись о газон. Арбитр назначил за это пенальти.

«Я бежал с мячом. Не знаю, что случилось дальше – я оказался на газоне. Не думаю, что там был контакт с соперником, я упал по своей вине.

Я запнулся о газон и проехался по нему. Поэтому хочу принести свои извинения рефери и «Шахтеру», – сказал Стерлинг.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Манчестер Сити Шахтер Стерлинг Рахим
Комментарии (26)
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Skull_Boy
1541662790
Хоть признался и извинился, не то что быдло из РПЛ, некоторые из которых сидят в СИЗО, а некоторые недавно из дубля возвращены
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Шумаххер
1541662827
Извенения приняты ))
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bset
1541662861
Репутация все равно подмочена. Просто тут уже деваться некуда - все об этом говорят. А если бы во время матча судье объяснил, стал бы героем.
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maratagliulin
1541663065
Сказочник - было видно, что специально воткнул носок в газон
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RGeroy
1541663803
А что мешало сказать это судье во время матча?
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VikNMar
1541664135
Ну не было бы пенальти , ну был бы счёт 5:0 . а может 8:0 ....
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violator20
1541665759
Очень удобно просить извинения когда уже забили гол. Если чувствуешь вину за собой, пробей мимо с 11 метров. Это было бы по честному.
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Artemka69
1541665981
А сразу судье сказать что сам упал нельзя было???Чепушило!!!
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zigbert
1541674933
Хорошо еще что признался. Но не во всем.
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омск55
1541679202
надо было просто пенальти пробить мимо ворот , а так аукнется сити , с такой подлостью им лигу чемпионов не выиграть
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