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    Стерлинг извинился за свое падение в штрафной «Шахтера» и пенальти

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг извинился за свое падение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером». Футболист при счете 1:0 упал в штрафной площади соперника, споткнувшись о газон. Арбитр назначил за это пенальти.

    «Я бежал с мячом. Не знаю, что случилось дальше – я оказался на газоне. Не думаю, что там был контакт с соперником, я упал по своей вине.

    Я запнулся о газон и проехался по нему. Поэтому хочу принести свои извинения рефери и «Шахтеру», – сказал Стерлинг.

    Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

    Источник: Goal.com

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    08.11.2018 10:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 9 ноября 2018, 08:29

      если бы разница была в 1 мяч и этот пеналь был бы решающим он бы не стал извиняться. Нужно было сразу извиняться и говорить , что сам упал. А сейчас грош цена его извинениям.

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      Рейтинг: +399

      kella 8 ноября 2018, 16:17

      А судья будет извиняться?

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 8 ноября 2018, 15:49

      Извиняться сразу после падения стоило

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 8 ноября 2018, 15:13

      надо было просто пенальти пробить мимо ворот , а так аукнется сити , с такой подлостью им лигу чемпионов не выиграть

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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 8 ноября 2018, 14:20

      бывает

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 8 ноября 2018, 14:15

      Кашшай - драная кошка,позор Венгрии. Не ему судить,а его судить.
      У всей Эстонии на памяти 3 его косяка,которые нагадили в душу народу...
      История 7-ей давности,когда Эстония (!) пробилась в стыки ЧЕ2012 и матче с Ирландией при счете 0-0 происходит сперва.
      одно удаление ,почти сразу за первым -второе ,и пенальти.
      Игра была сделана..И вот этот пес, до сих пор продолжает творить беспредел,...
      удивлен ,что хохлы его за яйца не подвесили,зная об их отношениях сегодня...
      вот тут бы я их поддержал!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:02

      Хорошо еще что признался. Но не во всем.

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 13:22

      это тебе опомниться. не забудь только об этом а то будешь визжать по другому. никакие извинения не помогут. ты упал как человек и многие отвернулись от тебя

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      Рейтинг: +577

      semm 8 ноября 2018, 13:21

      таким извинцам надо бубенчики на бутсы привинчивать на сезон и разрешить на поле всем на них плевать...
      геи,пилять...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 ноября 2018, 13:00

      В Англии могут любую пакость выставить героизмом. Ну так же как и обвинять не за что.

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