Рианчо: «Если «Спартак» посчитает нужным, то я останусь. Но только на шесть месяцев»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

«Пока еще не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев. Никогда не подписывал двухлетних или трехлетних контрактов. За шесть месяцев можно понять, нашел ли ты общий язык с игроками или нет», – сказал Рианчо.

Испанец возглавил «Спартак» после увольнения Массимо Карреры.

«Спартак» дал Рианчо четыре матча, чтобы заслужить пост главного тренера