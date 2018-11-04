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    Рианчо: «Если «Спартак» посчитает нужным, то я останусь. Но только на шесть месяцев»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

    «Пока еще не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев. Никогда не подписывал двухлетних или трехлетних контрактов. За шесть месяцев можно понять, нашел ли ты общий язык с игроками или нет», – сказал Рианчо.

    Испанец возглавил «Спартак» после увольнения Массимо Карреры.

    «Спартак» дал Рианчо четыре матча, чтобы заслужить пост главного тренера

    Источник: ТАСС

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    04.11.2018 07:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 ноября 2018, 16:10

      Соломку подстилает.))))

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 4 ноября 2018, 15:47

      рауль ты либо совсем болбес
      либо у тебя плохой переводчик

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 12:29

      Уже начинает сомневаться в игроках.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 ноября 2018, 12:16

      Превратили народную команду в цирк, не только в команде клоунов расплодили, еще и руководителя-клоуна у руля поставили. Да и в руководстве половина цирковых артистов, которые утратили свое мастерство, сидят ничего не делая, ни за что не отвечая, да и зачем напрягаться, когда жизнь на халяву удалась.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 12:07

      Удивительные способности у Рианчо: дал два интервью всего, а уже ни видеть, ни слышать его не хочется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2018, 11:35

      Как одолжение делает! Может он считает себя Клоппом, Мауриньо? И за ним владельцы Мансити, МЮ, Реала в очередь выстроились?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2018, 10:43

      Он, оказывается, еще и с головой "не дружит", раз такие заявления делает! Вот счастье Спартаку привалило! Аж на 6 месяцев! Через 6 месяцев увидим Спартак на 8 месте и тогда все и все поймут!

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 ноября 2018, 10:31

      Бегун на короткие дистанции.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 ноября 2018, 09:28

      Вообще-то в первую очередь общаются с руководством,а затем делают какие -либо заявления.Если предложат 2-х годичный контракт со "сказочной з/п",то слова "только шесть месяцев"моментально улетучатся.Но контракт не предложат,Спартаку нужен тренер по сильней Рианчо , иначе 6 месяцев будет нахождение общего языка без результата в играх

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 ноября 2018, 09:17

      Слишком много стал на себя внимания обращать.

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