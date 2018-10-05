Фанаты «Зенита» в знак протеста вернули фиолетовые футболки Анюкову

Всё верно! Что это за фиолетовая такая цвета? Заднеприводные креативщики придумали, больше не кому.
Болельщики «Зенита» высказали свою позицию по поводу цвета третьего комплекта формы команды.
Вчера на матче второго тура Лиги Европы со «Славией» (1:0) фанаты выразили протест, вывесив баннер со словами «В цветах «Зенита» нет фиолетового».
«Со стороны руководства последние лет пять было много обещаний сделать резервный комплект формы в сине-бело-голубых цветах. Но в итоге, вместо того, чтобы иметь своe лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.
На выезде в Астрахани (прим. «Бомбардира» – матч 1/16 финала Кубка России с «Волгарем») с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.
Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию», – говорится в сообщении на официальном сайте фанатов «Зенита».