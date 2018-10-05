Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Зенита» в знак протеста вернули фиолетовые футболки Анюкову

Фанаты «Зенита» в знак протеста вернули фиолетовые футболки Анюкову

5 октября 2018, 15:45
23

Болельщики «Зенита» высказали свою позицию по поводу цвета третьего комплекта формы команды.

Вчера на матче второго тура Лиги Европы со «Славией» (1:0) фанаты выразили протест, вывесив баннер со словами «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

«Со стороны руководства последние лет пять было много обещаний сделать резервный комплект формы в сине-бело-голубых цветах. Но в итоге, вместо того, чтобы иметь своe лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.

На выезде в Астрахани (прим. «Бомбардира» – матч 1/16 финала Кубка России с «Волгарем») с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию», – говорится в сообщении на официальном сайте фанатов «Зенита».

Источник: Ландскрона
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1538743810
чушь полная,топ клубы вон в розовых или кислотных играют и ничего такого.Пусть клуб зарабатывает я не против.
Ответить
amazonaws
1538744009
Европейский БЕНЕФИС тренеров российских команд. Произвели замены, которые внесли существенный перелом в ход игры. Спартак и Краснодар проигрывали, а Зенит играл вничью к момену сделанных тренерами замен. И как итог тренерского БЕНЕФИСА - российские клубы в Лиге Европы в двух матчах победили, а в одном сыграли вничью. *** Хуже всех в Лиге Европы сыграл Зенит. Команду как будто подменили. В этой игре Зенит было НЕ УЗНАТЬ! БЛЕДНАЯ футбольная тень от команды играла в этом матче, но благодаря замене Семака, чудом выиграла. "Славия" удивила своим напором и желанием победить. Петербуржцы играли слабо, медленно и ВЯЛО. Играли зенитовцы так, как будто эта игра уже ничего не решала, ни на что не влияла, и она Зениту, задаром была не нужна. Проходная игра для Зенита. На матч пришли около 50 тысяч болельщиков и увидели АНТИФУТБОЛ в исполнении Зенита. Многие были в шоке от того увиденного безобразия, а болельщики свистели на свою команду и выражали бурное НЕГОДОВАНИЕ. *** Матч уныло катился к ничьей при счёте 0:0 при подавляющем преимуществе соперника по ударам в створ! Оцените замены тренера "Зенита" Сергея Семака. 64 мин. Сразу на двойную замену решается сейчас Семак. Дриусси поле покидает. Вместо него выходит Александр Кокорин. Попутно же ещё и Мака Семак сейчас убирает, выпуская вместо него на поле Далера Кузяева. Игра Зенита несколько оживилась, но не намного, хотя появились моменты для реализации. 80 мин. Г-О-О-О-Л!!! забивает Кокорин! 1:0! Пришла к гостям расплата за не забитые голы из выгодных позиций! Покатил Паредес мяч к правому краю чужой штрафной в аккурат на Кокорина. Александр перевёл его под дальнюю от себя стойку ворот соперника практически в касание! Не сильно, но очень точно забивает гол! *** Вполне заслуживали сегодня футболисты "Славии" победы в Петербурге, но добились её в итоге питерцы! Очень удачно вышел у них на замену Александр Кокорин, со второй попытки таки переигравший в ближнем бою вратаря "Славии" Коларжа! Другой вопрос, что делать далее зенитовцам с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой в этом турнире??? Статистика матча: - Удары - 7:23; - Удары в створ – 2:11; - Угловые – 2:13; - Офсайды – 7:2; - Сэйвы – 11:1; При безобразной игре Зенит побеждает, за счёт сделанной замены тренером Семаком. И за счёт ударной игры вратаря Лунёва. По сути, ГЕРОЕМ матча был Лунёв! Героически отдувался за все промахи своей обороны. Тащил всё, что летело в ворота и спас Зенит от неминуемого разгрома и европейского позора.
Ответить
GreyDM
1538745051
какой-то бред. на то он и "резервный" комплект,чтобы отличаться по цвету от основных (с тем же условным ман.сити уефа не разрешило бы играть ни в одном из основных комплектов)
Ответить
altezzik
1538746163
По моему, болельщики каждый раз специально находят якобы проблемы, чтобы было чем заняться.
Ответить
порт
1538748020
А я лично поддерживаю позицию болельщиков. Посмотрел бы на болельщиков спартака, если бы их футболисты напялили футболки сине-белого цвета, а цска облачились к красно-белые цвета.
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1538748560
Правильно сделали, я сразу сказал это форма омерзительна для Зенита
Ответить
lysenkoff
1538751001
Голубой домашний, белый выездной. Даже Темно-синий можно сделать резервным, но какая сирень?))) Еще забыли про матч с Кайратом. Тоже бегали в этом...
Ответить
Ubuntu
1538754034
Болельщики зенита: "мы не фиолетовые! Мы голубые!"
Ответить
Grey33
1538754321
В принципе, это правильно. Не фиг вестись на бредовые идеи креативщиков Найка. Так они и до розового доберутся.
Ответить
Garrincha58
1538761400
херьнёй маются лучше бы упрекнули их за такую игру фиолетовую в воскресенье им будет фиолетово
Ответить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
4
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
12
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Экс-защитника «Химок» не взяли в «Спартак» из-за игровой зависимости
16:27
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
10
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
20
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+