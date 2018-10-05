Фанаты «Зенита» в знак протеста вернули фиолетовые футболки Анюкову

Болельщики «Зенита» высказали свою позицию по поводу цвета третьего комплекта формы команды.

Вчера на матче второго тура Лиги Европы со «Славией» (1:0) фанаты выразили протест, вывесив баннер со словами «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

«Со стороны руководства последние лет пять было много обещаний сделать резервный комплект формы в сине-бело-голубых цветах. Но в итоге, вместо того, чтобы иметь своe лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.

На выезде в Астрахани (прим. «Бомбардира» – матч 1/16 финала Кубка России с «Волгарем») с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию», – говорится в сообщении на официальном сайте фанатов «Зенита».