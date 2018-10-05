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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фанаты «Зенита» в знак протеста вернули фиолетовые футболки Анюкову

    Болельщики «Зенита» высказали свою позицию по поводу цвета третьего комплекта формы команды.

    Вчера на матче второго тура Лиги Европы со «Славией» (1:0) фанаты выразили протест, вывесив баннер со словами «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

    «Со стороны руководства последние лет пять было много обещаний сделать резервный комплект формы в сине-бело-голубых цветах. Но в итоге, вместо того, чтобы иметь своe лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.

    На выезде в Астрахани (прим. «Бомбардира» – матч 1/16 финала Кубка России с «Волгарем») с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

    Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию», – говорится в сообщении на официальном сайте фанатов «Зенита».

    Источник: Ландскрона

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    05.10.2018 15:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 октября 2018, 10:20

      Всё верно! Что это за фиолетовая такая цвета? Заднеприводные креативщики придумали, больше не кому.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 09:47

      Провокатор какой-то фиолетовый цвет придумал. Поймать и расстрелять на Дворцовой, чтобы другим неповадно было!

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2018, 20:43

      херьнёй маются лучше бы упрекнули их за такую игру фиолетовую в воскресенье им будет фиолетово

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 18:45

      В принципе, это правильно. Не фиг вестись на бредовые идеи креативщиков Найка. Так они и до розового доберутся.

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 октября 2018, 18:40

      Болельщики зенита: "мы не фиолетовые! Мы голубые!"

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 5 октября 2018, 17:50

      Голубой домашний, белый выездной. Даже Темно-синий можно сделать резервным, но какая сирень?)))
      Еще забыли про матч с Кайратом. Тоже бегали в этом...

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 октября 2018, 17:34

      Голубая превратилась в лазурную, лазурная трансформировалась в фиолетовую, после фиолетовой пойдет радужная. Главное в цветах Зенита нет черного.

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 5 октября 2018, 17:09

      Правильно сделали, я сразу сказал это форма омерзительна для Зенита

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 5 октября 2018, 17:01

      Форма красивая. Тем более, она не основная. Вот Рубин пару лет назад было жалко, когда он в серобуропошкарябанной играл. Потом еще похожая у Краснодара была. Ни серый, ни сиреневый, черти что

      2
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      Рейтинг: +6325

      порт 5 октября 2018, 17:00

      А я лично поддерживаю позицию болельщиков. Посмотрел бы на болельщиков спартака, если бы их футболисты напялили футболки сине-белого цвета, а цска облачились к красно-белые цвета.

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > порт 5 октября 2018, 22:35

      Полностью с тобой согласен,уважаемый)

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