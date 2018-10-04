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    «Вираж» во время матча со «Славией» раскритиковал фиолетовую форму «Зенита»

    «Зенит» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию» (0:0, перерыв).

    В начале встречи зрители фанатского сектора петербуржцев вывесили баннер с текстом «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

    Напомним, фиолетовый – цвет резервной формы «Зенита» на текущий сезон. Прежде команда не выступала в такой расцветке.

    По ходу первого тайма болельщики с «Виража» также показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот».

    Изображение предоставлены корреспондентом «Бомбардира» Денисом Лапшиным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 20:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 4 октября 2018, 22:23

      Цвета резервных форм на то и рассчитаны, что не повторяют цвет домашней формы. Фанаты Барсы не истерят по поводу салатовой, черной или ярко-розовой расцветки. Накануне МС играл в оранжево-фиолетовой форме и ничего.
      Бред какой-то.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 21:55

      Один раз выступили в фиолетовой и влетели Анжу.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > prezent2017 5 октября 2018, 02:38

      с анжи в белом играли, дибил

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 октября 2018, 21:48

      В цветах Зенита нет никакого, кроме гонора и спеси.
      Откуда ж столько чванства?!

      -1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 октября 2018, 21:40

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 4 октября 2018, 20:58

      в Газпроме сейчас всем фиолетово и точно так же играют и игроки а Дзюба опять начал манчинить ходит неспеша вольяжно так но его можно понять он своего добился получил звание змс и капитана за свои прикладывания руки к пустой голове

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 октября 2018, 20:54

      Какая разница в чем играть!???когда таой клуб вырывает и отбирает очки!!!бред!а зениту удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Mirak92 4 октября 2018, 21:56

      Важен принцип.

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