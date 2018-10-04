«Вираж» во время матча со «Славией» раскритиковал фиолетовую форму «Зенита»

Цвета резервных форм на то и рассчитаны, что не повторяют цвет домашней формы. Фанаты Барсы не истерят по поводу салатовой, черной или ярко-розовой расцветки. Накануне МС играл в оранжево-фиолетовой форме и ничего.
Бред какой-то.
«Зенит» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию» (0:0, перерыв).
В начале встречи зрители фанатского сектора петербуржцев вывесили баннер с текстом «В цветах «Зенита» нет фиолетового».
Напомним, фиолетовый – цвет резервной формы «Зенита» на текущий сезон. Прежде команда не выступала в такой расцветке.
По ходу первого тайма болельщики с «Виража» также показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот».
Изображение предоставлены корреспондентом «Бомбардира» Денисом Лапшиным.