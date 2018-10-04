«Вираж» во время матча со «Славией» раскритиковал фиолетовую форму «Зенита»

«Зенит» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы принимает «Славию» (0:0, перерыв).

В начале встречи зрители фанатского сектора петербуржцев вывесили баннер с текстом «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

Напомним, фиолетовый – цвет резервной формы «Зенита» на текущий сезон. Прежде команда не выступала в такой расцветке.

По ходу первого тайма болельщики с «Виража» также показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот».

Изображение предоставлены корреспондентом «Бомбардира» Денисом Лапшиным.