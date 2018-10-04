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    Какой вы футболист?

    Болельщики «Зенита» показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот»

    «Зенит» принимает пражскую «Славию» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    В начале встречи зрители фанатского сектора хозяев показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот».

    На первой растяжке изображены четверо героев в экипировке «Зенита». Внешность персонажей повторяет образы, задействованные в «Кроте» и советской мультипликации, в том числе в мультфильме «Шайбу-шайбу».

    Позже у ног героев появился крот из мультсериала.

    Изображения предоставил корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    За событиями встречи на стадионе «Санкт-Петербург» можно следить здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 20:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 00:47

      С креативом сделали, красавцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 5 октября 2018, 00:16

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      1974valik 4 октября 2018, 21:23

      Лига Европы отстойный турнир.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 4 октября 2018, 20:44

      молодцы.. прикольно..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 4 октября 2018, 20:35

      Офигенно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 4 октября 2018, 20:28

      Почаще бы команды делали такие приколюхи!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 20:26

      А что значит "в цветах Зенита нет фиолетового" ???

      П.С. "На первой растяжке изображены петербуржцев четверо героев в экипировке «Зенита»." - безграмотный и бестолковый автор новости, попробуй вообще без текста новости делать - чисто картинки выкладывай, будет лучше!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 20:28

      Это протесты против новой фиолетовой формы Зенита

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > xColaz 4 октября 2018, 21:00

      Ясно, спасибо.

      Минус видимо автор новости кинул. Ну что ж, надеюсь тебе полегчало, рукожоп)

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 20:16

      Конечно это круто, но футбол хотелось бы посмотреть.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 октября 2018, 20:08

      Классный перф! Победы всем российским командам сегодня!

      4
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