Болельщики «Зенита» показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот»

С креативом сделали, красавцы!
«Зенит» принимает пражскую «Славию» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В начале встречи зрители фанатского сектора хозяев показали перфоманс в стиле чешского мультсериала «Крот».
На первой растяжке изображены четверо героев в экипировке «Зенита». Внешность персонажей повторяет образы, задействованные в «Кроте» и советской мультипликации, в том числе в мультфильме «Шайбу-шайбу».
Позже у ног героев появился крот из мультсериала.
Изображения предоставил корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
За событиями встречи на стадионе «Санкт-Петербург» можно следить здесь.