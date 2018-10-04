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    Гаттузо: «Ибрагимович в «Милане»? Не в курсе. Я знаю только то, что вчера у него был день рождения»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что ему ничего не известно о возвращении в команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    Ранее сообщалось, что миланцы рассматривают вариант аренды шведа на период межсезонья в МЛС.

    «Это вопрос, которые вы должны задать Мальдини, Леонардо или Скарони [руководители клуба]. Я говорю только о футболистах «Милана».

    Все, что я знаю, это то, что вчера у Златана был день рождения! Я поздравляю его, желаю всего наилучшего и надеюсь, что у него все хорошо», – сказал Гаттузо.

    Источник: Tribalfootball

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    04.10.2018 12:51
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