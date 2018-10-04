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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Линекер: «Неужели кто-нибудь думает, что были футболисты лучше Месси?»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Лондоне. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами в этой встрече.

    «Неужели кто-нибудь правда всерьез думает, что были футболисты лучше Лионеля Месси? Я имею в виду, серьезно?» – написал Линекер в твиттере.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице группы В с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

    И это один из лучших вратарей мира?

    Источник: Twitter

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    04.10.2018 08:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 09:47

      Все знают, что Лео лучше всех, поэтому и появляется отличный поводу у всех остальных типа недоброжелателей и ненавистников поспорить на эту тему!

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 октября 2018, 15:09

      Гарри, есть. Роналду лучше. У него характер бойца и много трудолюбия.
      Пересади Месси в какой-нибудь Челси и увидишь, чего он стоит.

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      Рейтинг: +536

      19831170 4 октября 2018, 13:38

      Считаю, что лучше Роналдиньо не было и не будет. Такой техники как у него, у Месси и половины нет.

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > 19831170 4 октября 2018, 14:16

      Ну-ну....

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > 19831170 4 октября 2018, 14:35

      Если мы будем определять лучшего футболиста до 27 лет, то да, согласен, Роналдинью был не лучшим, конечно, в сравнении с другими великими игроками разных времен того же возраста,но одним из лучших и только до этого возраста, потому как дальше бразилец снизил планку требований к себе, стал набирать лишний вес и по сути как футболист закончился...это же касается и многих других звезд, таких как бразилец Роналдо или Бэкхэм, даже Марадона и многие, многие другие.... всех их отличает от Роналду и Месси то, что они были хороши, это бесспорно, но на достаточно коротком промежутке времени, но, думаю, что справедливо будет считать лучшим игроком того, кто провел всю карьеру на стабильно заоблачном уровне, поэтому здесь я бы сравнивал "героев нашего времени" скорее с Франческо Тотти, чем со всеми мной вышеперечисленными, так как кто-кто а император получил свое звание не просто так, он не снижал эту планку вплоть до 40 лет - возраста в котором 99% игроков просто не мыслят себя в качестве футболистов в принципе....

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      Рейтинг: +4934

      polt 4 октября 2018, 13:17

      Я так не думаю, на сегодня Месси лучший. А до него был Рональдиньо.

      2
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 12:48

      Линекер под впечатлением вчерашней игры.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 октября 2018, 11:26

      Когда Месси на кураже, на него всегда смотреть одно удовольствие! Он делает футбол веселее и интереснее! Сегодня это было так...!

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      Рейтинг: +161

      Лошак 4 октября 2018, 10:11

      Уже сколько раз объявляли Месси наигениальнейшим из гениальнейших, наинопланетнейшим из инопланетных! Ужас! Но потом Месси привычно садится в лужу, восторги затихают, чтобы через какое-то время снова вспыхнуть. Не надоело?

      1
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 4 октября 2018, 09:48

      Да, Месси вчера просто разорвал на британский флаг весь Тоттенхэм, но я бы не спешил с такими выводами, как делает Гарри. В первую очередь сейчас такое ощущение потому, что Лео реально в форме, плюс не играл в этом туре Криштиану....Например если Роналду также выйдет на свой пик начнет класть хет-трики и покеры, забивать через себя, также найдутся люди, говорящие, что есть ли кто-то лучше португальца в этом мире...
      Что не верно на мой взгляд... цыплят по осени считают, а в нашем случае по весне, так что там и будем смотреть, потому как Лео часто начинает сезон с множества голов, результативных действий - тут ничего нового нет, но на финальной стадии плэй офф в последие годы у него мало что получалось, посмотрим, что будет в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 октября 2018, 08:59

      Пеле! Но мне интересно как Роналду отнесется к словам Линекера.

      2
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > Фотон 4 октября 2018, 11:00

      Ты видел как играл Пеле?... тебе сколько лет мальчик?

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Psih86 4 октября 2018, 13:54

      За мальчика спасибо. Только у мення уже трое внуков. Когда Пеле заканчиыал играть я заканчивал школу. А болельщик с 1970 года.

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > Фотон 4 октября 2018, 14:19

      Ты в своем уме? В таком возрасте здесь сидеть ;)

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Psih86 4 октября 2018, 15:03

      Ложиться помирать? Что-то неохота...

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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > Фотон 5 октября 2018, 23:48

      Дядь не обижайся , он просто шутил )))

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      Рейтинг: +161

      Лошак 4 октября 2018, 08:55

      Есть, конечно. И очень много людей.

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      Рейтинг: +799

      амани > Лошак 4 октября 2018, 10:34

      людей лучше, может быть и много , но футболистов , точно нет!

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