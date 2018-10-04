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  • Линекер: «Неужели кто-нибудь думает, что были футболисты лучше Месси?»

Линекер: «Неужели кто-нибудь думает, что были футболисты лучше Месси?»

4 октября 2018, 08:43
18

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Лондоне. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами в этой встрече.

«Неужели кто-нибудь правда всерьез думает, что были футболисты лучше Лионеля Месси? Я имею в виду, серьезно?» – написал Линекер в твиттере.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице группы В с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

И это один из лучших вратарей мира?

Источник: Twitter
Лига чемпионов Барселона Месси Лионель Линекер Гари
Комментарии (18)
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Лошак
1538632525
Есть, конечно. И очень много людей.
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Фотон
1538632797
Пеле! Но мне интересно как Роналду отнесется к словам Линекера.
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Maxi_7
1538635711
Да, Месси вчера просто разорвал на британский флаг весь Тоттенхэм, но я бы не спешил с такими выводами, как делает Гарри. В первую очередь сейчас такое ощущение потому, что Лео реально в форме, плюс не играл в этом туре Криштиану....Например если Роналду также выйдет на свой пик начнет класть хет-трики и покеры, забивать через себя, также найдутся люди, говорящие, что есть ли кто-то лучше португальца в этом мире... Что не верно на мой взгляд... цыплят по осени считают, а в нашем случае по весне, так что там и будем смотреть, потому как Лео часто начинает сезон с множества голов, результативных действий - тут ничего нового нет, но на финальной стадии плэй офф в последие годы у него мало что получалось, посмотрим, что будет в этом сезоне.
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Лошак
1538637069
Уже сколько раз объявляли Месси наигениальнейшим из гениальнейших, наинопланетнейшим из инопланетных! Ужас! Но потом Месси привычно садится в лужу, восторги затихают, чтобы через какое-то время снова вспыхнуть. Не надоело?
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Fin035
1538641581
Когда Месси на кураже, на него всегда смотреть одно удовольствие! Он делает футбол веселее и интереснее! Сегодня это было так...!
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zigbert
1538646527
Линекер под впечатлением вчерашней игры.
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polt
1538648268
Я так не думаю, на сегодня Месси лучший. А до него был Рональдиньо.
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19831170
1538649537
Считаю, что лучше Роналдиньо не было и не будет. Такой техники как у него, у Месси и половины нет.
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general.lizyukov
1538654992
Гарри, есть. Роналду лучше. У него характер бойца и много трудолюбия. Пересади Месси в какой-нибудь Челси и увидишь, чего он стоит.
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Fin035
1550645225
Все знают, что Лео лучше всех, поэтому и появляется отличный поводу у всех остальных типа недоброжелателей и ненавистников поспорить на эту тему!
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