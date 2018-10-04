Линекер: «Неужели кто-нибудь думает, что были футболисты лучше Месси?»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Лондоне. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами в этой встрече.

«Неужели кто-нибудь правда всерьез думает, что были футболисты лучше Лионеля Месси? Я имею в виду, серьезно?» – написал Линекер в твиттере.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице группы В с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

И это один из лучших вратарей мира?