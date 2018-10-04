МакКенни: «Я не только сыграл в ЛЧ, но и забил свой первый гол в профессиональной карьере»

Полузащитник «Шальке-04» Уэстон МакКенни стал автором единственного гола в ворота «Локомотива» в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мечта стала явью. Я не только сыграл в Лиге чемпионов, но и забил свой первый гол в профессиональной клубной карьере.

Победа очень важная, она должна изменить для нас ход сезона. Старт получился у нас неважным, мы определенно можем выступать лучше. Постараемся продолжить в том же духе в следующем матче против «Фортуны», – сказал МакКени.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

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