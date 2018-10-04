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    Какой вы футболист?

    МакКенни: «Я не только сыграл в ЛЧ, но и забил свой первый гол в профессиональной карьере»

    Полузащитник «Шальке-04» Уэстон МакКенни стал автором единственного гола в ворота «Локомотива» в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мечта стала явью. Я не только сыграл в Лиге чемпионов, но и забил свой первый гол в профессиональной клубной карьере.

    Победа очень важная, она должна изменить для нас ход сезона. Старт получился у нас неважным, мы определенно можем выступать лучше. Постараемся продолжить в том же духе в следующем матче против «Фортуны», – сказал МакКени.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 4 октября 2018, 08:26

      Да уж. В евровесну с такой игрой попадет лишь Краснодар наверное...

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > Karpathian 4 октября 2018, 12:25

      А че Краснодар уже выиграл Севилью))))Вечером смотри, как он будет попадать))))

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > snaiper1989 4 октября 2018, 15:53

      а ну точно))) вылетело из головы))) ну все, прощай, евровесна

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > snaiper1989 5 октября 2018, 06:03

      Внезапно, выиграл о_О

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