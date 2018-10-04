Семин: «Даем шанс Баринову. Денисову нужно время, чтобы набрать кондиции»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о выборе состава на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Почему играл Баринов, а не Денисов? Если бы вышел Денисов, вы бы спрашивали, почему не Баринов. Вышел весь этот состав по простой причине: предыдущую игру он очень хорошо провел. Баринов в том числе. Мы ему даем шанс, чтобы работал дальше. Вот и все.

У Денисова была микротравма, ему требуется время, чтобы набрать кондиции. Добавлю, что «Шальке» не имел явных моментов, которые были у нас в первом тайме», – сказал Семин.

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