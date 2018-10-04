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    Какой вы футболист?

    Семин: «Даем шанс Баринову. Денисову нужно время, чтобы набрать кондиции»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о выборе состава на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Почему играл Баринов, а не Денисов? Если бы вышел Денисов, вы бы спрашивали, почему не Баринов. Вышел весь этот состав по простой причине: предыдущую игру он очень хорошо провел. Баринов в том числе. Мы ему даем шанс, чтобы работал дальше. Вот и все.

    У Денисова была микротравма, ему требуется время, чтобы набрать кондиции. Добавлю, что «Шальке» не имел явных моментов, которые были у нас в первом тайме», – сказал Семин.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2018 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +187

      zubr252 4 октября 2018, 11:57

      Семин пора на отдых Локо идет под откос.Мне жаль но твой век прошел

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 4 октября 2018, 09:00

      Бл.ть,какие кондиции в разгар сезона? Тут явно не этом дело.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:31

      Баринов своей игрой доказывает, что в нынешнем "Локо" он игрок основы. Как, что не спросили, а почему Михалик с Тарасовым в основе не вышли ?...

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