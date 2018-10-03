Идову: «Пропущенный гол от «Шальке» – полностью моя вина»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).
«Локомотиву» не хватило реализации своих моментов, которые мы создали в первом тайме.
Во втором уже тяжело было создавать свободные зоны на чужой половине поля, мы больше играли в обороне.
Пропущенный мяч – полностью моя вина, я упустил своего игрока, извиняюсь перед болельщиками и партнерами. В будущем постараемся исправить все свои ошибки», – сказал Идову.
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Источник: «Матч ТВ»