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    Какой вы футболист?

    Идову: «Пропущенный гол от «Шальке» – полностью моя вина»

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Локомотиву» не хватило реализации своих моментов, которые мы создали в первом тайме.

    Во втором уже тяжело было создавать свободные зоны на чужой половине поля, мы больше играли в обороне.

    Пропущенный мяч – полностью моя вина, я упустил своего игрока, извиняюсь перед болельщиками и партнерами. В будущем постараемся исправить все свои ошибки», – сказал Идову.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 22:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 10:44

      Теперь винить кого либо нет смысла.

      1
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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:15

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/domapres

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 3 октября 2018, 22:56

      Исправить ошибки это дважды обыграть Порту? Для этого надо начать забивать.

      2
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 3 октября 2018, 22:53

      А нули вторую игру подряд-вина нападающих!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 октября 2018, 22:37

      Можно подумать нулевая ничья дома была бы намного лучше

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 22:36

      У "Локо" в этом сезоне весь пар в свисток уходит. Ничего не получается с кем бы ни играли.

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