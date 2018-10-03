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  • Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored

Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored

3 октября 2018, 16:31
2

Аналитический портал Whoscored представил сборную сентября, составленную из футболистов команд пяти ведущих европейских чемпионатов. В нее вошел голкипер «Бернли» Джо Харт.

Вратарь: Джо Харт («Бернли»).

Защитники: Тома Менье («ПСЖ»), Гарри Магуайр («Лестер»), Марк Бартра («Бетис»), Начо Мартинес («Вальядолид»).

Полузащитник: Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Реми Кабелья («Сент-Этьен»), Неймар («ПСЖ»), Александр Лаказетт («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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Публикация от text (@_whoscored)

Источник: Whoscored
Европа Барселона ПСЖ Бернли Бетис Вальядолид Лестер Челси Ювентус Сент-Этьен Арсенал Месси Лионель Роналду Криштиану Харт Джо Азар Эден Кабелла Реми Бартра Марк Ляказетт Александр Неймар Менье Тома Мартинес Начо Магуайр Гарри
Комментарии (2)
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piligrim1986
1538573821
опа, харт)
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zigbert
1538583546
О Харте начали было забывать.
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