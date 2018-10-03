Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored

Аналитический портал Whoscored представил сборную сентября, составленную из футболистов команд пяти ведущих европейских чемпионатов. В нее вошел голкипер «Бернли» Джо Харт.

Вратарь: Джо Харт («Бернли»).

Защитники: Тома Менье («ПСЖ»), Гарри Магуайр («Лестер»), Марк Бартра («Бетис»), Начо Мартинес («Вальядолид»).

Полузащитник: Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Реми Кабелья («Сент-Этьен»), Неймар («ПСЖ»), Александр Лаказетт («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»).