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    Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored

    Аналитический портал Whoscored представил сборную сентября, составленную из футболистов команд пяти ведущих европейских чемпионатов. В нее вошел голкипер «Бернли» Джо Харт.

    Вратарь: Джо Харт («Бернли»).

    Защитники: Тома Менье («ПСЖ»), Гарри Магуайр («Лестер»), Марк Бартра («Бетис»), Начо Мартинес («Вальядолид»).

    Полузащитник: Эден Азар («Челси»).

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Реми Кабелья («Сент-Этьен»), Неймар («ПСЖ»), Александр Лаказетт («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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    Источник: Whoscored

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    03.10.2018 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100908

      zigbert 3 октября 2018, 19:19

      О Харте начали было забывать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 октября 2018, 16:37

      опа, харт)

      0
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