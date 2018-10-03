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    Защитник «Шахтера» Матвиенко: «Нам не хватает таких матчей, как с «Лионом»

    Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, который дебютировал в Лиге чемпионов в матче второго тура группового этапа с «Лионом», отметил нехватку практики в подобных играх для своей команды.

    «Рад дебютировать в Лиге чемпионов и хочу сказать спасибо тренерам за эту возможность.

    Встреча получилась очень сложной. В первом тайме мы хорошо действовали в обороне, не давали сопернику пространства и были сконцентрированы. Во втором немного подсели, видимо, не хватило игрового тонуса, который получают команды в сильном чемпионате.

    Наверное, нам не хватает таких матчей. Что касается моего выхода на правом фланге, то я уже говорил: все упирается в практику. Чем больше тренируешься, тем больше получается. Если меня и дальше планируют использовать на этой позиции, то буду прибавлять с каждой тренировкой и каждой игрой», – сказал Матвиенко.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» завершился со счетом 2:2. Французы лидируют в группе F после двух игр с четырьмя очками. Украинская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав два очка.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    03.10.2018 07:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:56

      Да ,таких команд как Лион в украинском чемпионате нет.

      2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 3 октября 2018, 10:27

      Матвиенко, несмотря на 2 гола Мораеса лучший просто в этом матче

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 08:43

      Обидно, когда по ходу матча ведёшь 2:0 и не удерживаешь победный счёт, но в современном футболе это теперь не редкость.

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