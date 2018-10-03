Защитник «Шахтера» Матвиенко: «Нам не хватает таких матчей, как с «Лионом»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, который дебютировал в Лиге чемпионов в матче второго тура группового этапа с «Лионом», отметил нехватку практики в подобных играх для своей команды.

«Рад дебютировать в Лиге чемпионов и хочу сказать спасибо тренерам за эту возможность.

Встреча получилась очень сложной. В первом тайме мы хорошо действовали в обороне, не давали сопернику пространства и были сконцентрированы. Во втором немного подсели, видимо, не хватило игрового тонуса, который получают команды в сильном чемпионате.

Наверное, нам не хватает таких матчей. Что касается моего выхода на правом фланге, то я уже говорил: все упирается в практику. Чем больше тренируешься, тем больше получается. Если меня и дальше планируют использовать на этой позиции, то буду прибавлять с каждой тренировкой и каждой игрой», – сказал Матвиенко.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» завершился со счетом 2:2. Французы лидируют в группе F после двух игр с четырьмя очками. Украинская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав два очка.