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    Мещеряков: «Локомотив» очень хочет сыграть с «Шальке-04» достойно»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассчитывает увидеть заполненный стадион в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».

    «В игре с «Ахматом» в некоторых моментах нам не хватало полноты темпа, чтобы все играло, как оркестр. Тем не менее, команда сыграла с полной самоотдачей и добилась положительного результата.

    Этот матч преподнес много открытий: здорово проявил себя Эдер, появилась перспективная связка КрыховякБаринов в центре поля, мы увидели новую связку в защитной линии в лице Кверквелии и Хеведеса. Последний показал, что он умеет играть в обороне. Надеюсь, переломный момент, который был в кубковом матче с «Балтикой», у нас уже прошел.

    Очень хочется сыграть с «Шальке» достойно. Надеюсь, «Локомотиву» удастся показать свой футбол. Нас ждет настоящая битва, и я призываю всех болельщиков поддержать команду.

    Надеюсь, стадион будет полным. Мне так кажется с учетом количества людей, которые звонят мне и просят помочь с билетами на игру», – сказал Мещеряков.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    03.10.2018 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:36

      С любой командой можно сыграть достойно. Удачи Локомотиву.

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 октября 2018, 08:22

      Верим

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2018, 08:09

      Надеемся Локо сыграет достойно...Удачи!

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 3 октября 2018, 07:40

      Достойно? наверное это не 0-3, а 0-2

      -2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 октября 2018, 07:05

      Лучше ЦСКА сыграть вряд ли получится.

      0
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