Мещеряков: «Локомотив» очень хочет сыграть с «Шальке-04» достойно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассчитывает увидеть заполненный стадион в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».

«В игре с «Ахматом» в некоторых моментах нам не хватало полноты темпа, чтобы все играло, как оркестр. Тем не менее, команда сыграла с полной самоотдачей и добилась положительного результата.

Этот матч преподнес много открытий: здорово проявил себя Эдер, появилась перспективная связка Крыховяк – Баринов в центре поля, мы увидели новую связку в защитной линии в лице Кверквелии и Хеведеса. Последний показал, что он умеет играть в обороне. Надеюсь, переломный момент, который был в кубковом матче с «Балтикой», у нас уже прошел.

Очень хочется сыграть с «Шальке» достойно. Надеюсь, «Локомотиву» удастся показать свой футбол. Нас ждет настоящая битва, и я призываю всех болельщиков поддержать команду.

Надеюсь, стадион будет полным. Мне так кажется с учетом количества людей, которые звонят мне и просят помочь с билетами на игру», – сказал Мещеряков.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляцию этой встречи.