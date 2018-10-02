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  • Егоров: «Извинился перед «Ахматом» за неназначенный пенальти в игре с «Локомотивом». Турбина накажем»

Егоров: «Извинился перед «Ахматом» за неназначенный пенальти в игре с «Локомотивом». Турбина накажем»

2 октября 2018, 13:59
23

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что принес извинения «Ахмату» за ошибку арбитра Евгения Турбина в матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

На 82-й минуте встречи защитник московской команды Брайн Идову сыграл рукой в своей штрафной площади, но Трубин этого не заметил и не наказал «Локомотив» пенальти.

«Если бы все возмущались также, как Рашид Маматкулович [Рахимов], я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Это была явная ошибка.

Это наша боль. Я извинился перед руководством «Ахмата». Там понимающие люди. Ассистент и главный арбитр будут наказаны», – сказал Егоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Егоров Александр Турбин Евгений
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Марк Аврелий
1538479022
Извините. Турбина накажем. Если не хватит трех очков и Ахмат вылетит...? Еще раз извинимся.
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compka
1538479168
а перед Рубином? за гол из оффсайда и неназначенный пенальти за игру рукой?
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тщмек 19
1538479981
Осталось извиниться перед Рубином, Арсеналом и, кажется, Оренбургом. Валяй, наказывай.
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sv1969
1538479993
Напоминает мне сцену из фильма "Афоня": Ну что ж, товарищи, факт хулиганства Борщовым признаётся. Какие будут предложения? О, Фёдоров, давай! Я предлагаю Борщову поставить на вид, и разойтись по домам. Верно! Шестая серия сегодня. "На вид" у меня есть, Борис Петрович, у меня строгого с предупреждением нет. Да помолчи, я без тебя знаю! Товарищи, "на вид" у Борщова есть, у него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения? Пожурили и разошлись!
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acer2003
1538482442
Думаю, от этих извинений Ахмату не холодно не жарко (
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amazonaws
1538484861
Егоров принёс извинения??? Егоров, какие извинения??? Что вы ВЫДУМЫВАЕТЕ. Игры рукой не было и вот почему! Мяч сам нашел руку игрока Локомотива. По духу и букве правил - игры рукой НЕ БЫЛО!!! Егоров! Посмотрите повтор и линейкой измерьте расстояние от руки и до мяча. Проследите динамику движения игрока и где были ворота, а где угол штрафной!!! Турбин верно не назначил пенальти, потому что его НЕ БЫЛО!!! *** Игрок упал и не контролировал мяч, а его руки смягчали падение на газон. Одной рукой он упёрся в газон, а вторая взмахнула вверх. Это естественное движение рук при падении на газон. Игрок Ахмата доставал на ленточке мяч и с метра ногой ударил в сторону штрафной, а не ворот. У игрока Локомотива не было возможности убрать руку и он не видел мяч, потому что падал в пол оборота на поле и по отношению к бьющему. Мяч летел не в ворота, а перпендикулярно лицевой и в сторону от ворот. Судья Турбин правильно поступил, что не назначил пенальти в ворота Локомотива. По всем судейским правилам игры рукой НЕ БЫЛО и пенальти не было. Турбин верно не назначил пенальти, потому что его НЕ БЫЛО!!! *** А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!
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BRO_football
1538485031
Зачем Ахмату извинения Егорова? Потерянных очков уже не вернёшь! Да и в наказаниях судей нет никакого смысла. Уже через тур Турбин и его ассистенты будут работать как ни в чём не бывало и спокойно получать по 150 тысяч рублей за матч. Рублём надо наказывать, вот тогда будет эффект!
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matvei_72
1538485652
Ну так можно всё время ,,ошибаться" и извиняться, и ещё зарабатывать на этом безнаказанно.А наказание может быть одно: не можешь судить нормально в премьер лиге иди в 3 дивизион с флажком стой и доказывай свою квалификацию...
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Рубик Докоян
1538493557
Потом эти наказанные вновь возвращаются, меняясь с такими же "отличившимися" арбитрами...
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zigbert
1538498051
Как всегда извинения.
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