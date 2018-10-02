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    Какой вы футболист?

    Егоров: «Извинился перед «Ахматом» за неназначенный пенальти в игре с «Локомотивом». Турбина накажем»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что принес извинения «Ахмату» за ошибку арбитра Евгения Турбина в матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

    На 82-й минуте встречи защитник московской команды Брайн Идову сыграл рукой в своей штрафной площади, но Трубин этого не заметил и не наказал «Локомотив» пенальти.

    «Если бы все возмущались также, как Рашид Маматкулович [Рахимов], я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Это была явная ошибка.

    Это наша боль. Я извинился перед руководством «Ахмата». Там понимающие люди. Ассистент и главный арбитр будут наказаны», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2018 13:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 4 октября 2018, 08:33

      Егоров и все твои мокрожопые и продажные козлы.... засуньте в свои дряблые жопы свои извинения.... вы говнюки и твари....

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 19:34

      Как всегда извинения.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 октября 2018, 18:44

      Вместе с извинениями перевести гонорар Турбина за судейство на счет фк Ахмат,как наказание Турбину и чуть сгладить горечь поражения фк Ахмата

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 2 октября 2018, 18:38

      А перед "Рубином"?..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 18:19

      Потом эти наказанные вновь возвращаются, меняясь с такими же "отличившимися" арбитрами...

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 2 октября 2018, 18:18

      Им самим не смешно? Этот Турбин просто клоун, каждую вторую игру косячит. То чистый гол отменит, то игрока не того удалит, то желтую ни за что даст, то пендаль чистый не ставит... Как можно держать судью, к судейству которого у каждой команды есть вопросы?

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 октября 2018, 17:27

      Какие очки? Ну 2-1 и что?

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      Рейтинг: +659

      dim29 2 октября 2018, 16:19

      То что извинился-это правильно,не каждый на это способен,но очков не вернёшь.

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      Рейтинг: +948

      matvei_72 2 октября 2018, 16:07

      Ну так можно всё время ,,ошибаться" и извиняться, и ещё зарабатывать на этом безнаказанно.А наказание может быть одно: не можешь судить нормально в премьер лиге иди в 3 дивизион с флажком стой и доказывай свою квалификацию...

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 2 октября 2018, 15:57

      Зачем Ахмату извинения Егорова? Потерянных очков уже не вернёшь!
      Да и в наказаниях судей нет никакого смысла. Уже через тур Турбин и его ассистенты будут работать как ни в чём не бывало и спокойно получать по 150 тысяч рублей за матч.
      Рублём надо наказывать, вот тогда будет эффект!

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