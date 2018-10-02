Егоров: «Извинился перед «Ахматом» за неназначенный пенальти в игре с «Локомотивом». Турбина накажем»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что принес извинения «Ахмату» за ошибку арбитра Евгения Турбина в матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

На 82-й минуте встречи защитник московской команды Брайн Идову сыграл рукой в своей штрафной площади, но Трубин этого не заметил и не наказал «Локомотив» пенальти.

«Если бы все возмущались также, как Рашид Маматкулович [Рахимов], я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Это была явная ошибка.

Это наша боль. Я извинился перед руководством «Ахмата». Там понимающие люди. Ассистент и главный арбитр будут наказаны», – сказал Егоров.