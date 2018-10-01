Суд оставил в силе дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Форвард играл на ЧМ-2018

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию перуанца Хосе Паоло Герреро по дисквалификации за употребление кокаина. Об этом сообщает издание Goal.

По итогам сегодняшнего заседания орган решил оставить в силе запрет 34-летнего нападающего на участие в официальных матчах. Срок дисквалификации рассчитан до апреля 2019 года.

Информация о употреблении Герреро наркотика появилась в ноябре 2017 года. Футболист был предварительно дисквалифицирован на 30 дней, после чего следствие сняло с него обвинение, однако уже в декабре он был отстранен на год.

В мае 2018 года суд перенес рассмотрение дела на период после ЧМ-2018. В результате игрок принял участие в турнире, где сборная Перу не вышла из группы.

В августе игрок подписал контракт с «Интернасьоналом». Прежде выступал за «Фламенго», «Коринтианс», «Гамбург» и «Баварию».