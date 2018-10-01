Суд оставил в силе дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Форвард играл на ЧМ-2018

Нормально так то!!! Вот они двойные стандарты!!! Как Российских спортсменов до олимпиады не допускать, без доказательств, так можно!!! А тут попался. Получил дисквалификацию, он можно поехать на ЧМ!!!
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию перуанца Хосе Паоло Герреро по дисквалификации за употребление кокаина. Об этом сообщает издание Goal.
По итогам сегодняшнего заседания орган решил оставить в силе запрет 34-летнего нападающего на участие в официальных матчах. Срок дисквалификации рассчитан до апреля 2019 года.
Информация о употреблении Герреро наркотика появилась в ноябре 2017 года. Футболист был предварительно дисквалифицирован на 30 дней, после чего следствие сняло с него обвинение, однако уже в декабре он был отстранен на год.
В мае 2018 года суд перенес рассмотрение дела на период после ЧМ-2018. В результате игрок принял участие в турнире, где сборная Перу не вышла из группы.
В августе игрок подписал контракт с «Интернасьоналом». Прежде выступал за «Фламенго», «Коринтианс», «Гамбург» и «Баварию».