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  • Суд оставил в силе дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Форвард играл на ЧМ-2018

Суд оставил в силе дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Форвард играл на ЧМ-2018

1 октября 2018, 22:46
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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию перуанца Хосе Паоло Герреро по дисквалификации за употребление кокаина. Об этом сообщает издание Goal.

По итогам сегодняшнего заседания орган решил оставить в силе запрет 34-летнего нападающего на участие в официальных матчах. Срок дисквалификации рассчитан до апреля 2019 года.

Информация о употреблении Герреро наркотика появилась в ноябре 2017 года. Футболист был предварительно дисквалифицирован на 30 дней, после чего следствие сняло с него обвинение, однако уже в декабре он был отстранен на год.

В мае 2018 года суд перенес рассмотрение дела на период после ЧМ-2018. В результате игрок принял участие в турнире, где сборная Перу не вышла из группы.

В августе игрок подписал контракт с «Интернасьоналом». Прежде выступал за «Фламенго», «Коринтианс», «Гамбург» и «Баварию».

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Интернасьонал Перу Герреро Хосе Паоло
Комментарии (1)
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Отчаянный Пердун
1538424540
Нормально так то!!! Вот они двойные стандарты!!! Как Российских спортсменов до олимпиады не допускать, без доказательств, так можно!!! А тут попался. Получил дисквалификацию, он можно поехать на ЧМ!!!
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