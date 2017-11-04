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  • Герреро, подозревающийся в употреблении кокаина, предварительно дисквалифицирован на 30 дней

Герреро, подозревающийся в употреблении кокаина, предварительно дисквалифицирован на 30 дней

4 ноября 2017, 01:00
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Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро предварительно получил 30-дневную дисквалификацию в связи с положительной допинг-пробой. Данную информацию подтвердила пресс-служба национальной команды.

Напомним, что после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против сборной Аргентины (0:0) в пробе форварда было обнаружено запрещенное вещество. По неофициальным данным, игрок мог употреблять кокаин.

Таким образом, нападающий пропустит стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира против Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Герреро Хосе Паоло
Комментарии (1)
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bashnat013
1509771595
подумаешь ну дунул пару раз
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