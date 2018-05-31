Суд сократил дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018

Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро сможет сыграть за сборную Перу на чемпионате мира-2018.

В декабре 2017 года сообщалось о том, что в анализах футболиста нашли следы кокаина. ФИФА отстранила Герреро от участия в официальных матчах сроком на год.

После апелляции срок дисквалификации был сокращен до шести месяцев, однако в мае действия Всемирного антидопингового агентства привели к ее увеличению до 14 месяцев.

Сегодня Швейцарский суд выступил с заявлением о переносе разбирательств по делу Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Финальное рассмотрение состоится после ЧМ-2018, в связи с чем форвард сможет принять участие на турнире.

Соперниками перуанцев по групповой стадии ЧМ стали команды Дании, Франции и Австралии.