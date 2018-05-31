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  • Суд сократил дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018

Суд сократил дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018

31 мая 2018, 16:19
7

Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро сможет сыграть за сборную Перу на чемпионате мира-2018.

В декабре 2017 года сообщалось о том, что в анализах футболиста нашли следы кокаина. ФИФА отстранила Герреро от участия в официальных матчах сроком на год.

После апелляции срок дисквалификации был сокращен до шести месяцев, однако в мае действия Всемирного антидопингового агентства привели к ее увеличению до 14 месяцев.

Сегодня Швейцарский суд выступил с заявлением о переносе разбирательств по делу Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Финальное рассмотрение состоится после ЧМ-2018, в связи с чем форвард сможет принять участие на турнире.

Соперниками перуанцев по групповой стадии ЧМ стали команды Дании, Франции и Австралии.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Перу Фламенго Герреро Хосе Паоло
Комментарии (7)
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fabio_c
1527773116
не понял. героина или кокаина?
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Untitled-1
1527777150
случайно снюхал кокс с члена шлюхи?
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Diesel133
1527778383
за*бали уже, устроили ромашку, сыграет не сыграет. Не удивлюсь, если до ЧМ все поменяется 300 раз.
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artem 81
1527782925
Если бы у наших нашли, вообще посадили бы)
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Cules2013
1527793435
Безусловно, с Герреро перуанцы будут выглядеть сильнее и смогут продемонстрировать более красивый футбол. Я как болельщик не могу этому не радоваться, но полностью согласен, что а) современные суды - это веселуха: бесконечные разбирательства, каждая следующая инстанция легко может принять отличное от предыдущей решение и т.п. Бюрократия в чистом виде. б) Почему Ерёменко больше дали? Он больше употребил или как? Пару месяцев назад читал об антидопинговом комитете в теннисе, и смысл статьи был очень прозрачен - этот комитет работает по одному ему понятным правилам, часто ведёт расследования тайно, словом вообще, выносит решения, ни перед кем ни отчитываясь, чистой воды своеволие, безо всяких чётких критериев, кого, как и за что они наказывают. Подозреваю, что в футболе та же тема. Поэтому, изначально требовать какого-то официального объяснения, почему Ерёменко 2 года дисквы, а Герреро за аналогичное нарушение - 14 месяцев, которое всё никак не вступит в силу, нет смысла. Ничего они объяснять не собираются, и никакой открытости в их работе нет, а значит, ничто не мешает утверждать, что дело в личных обстоятельствах дела. Ерёменко - ненавистный русский (пускай и технически выступает за Финляндию), а Герреро никому не мозолит глаз, при это больше зрелищности для ЧМ. Вот и всё.
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