Колодин – об уходе Акинфеева из сборной: «У нас хватает сильных вратарей. Но Игорь один такой»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин в интервью «Российской газете» поделился мнением об уходе вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.

– Удивлены решением Акинфеева?

– Конечно. Я шокирован его уходом. Акинфеев – бесспорный номер один нашей сборной уже более десяти лет. Считаю, Игорь мог бы и дальше играть. Ему всего 32. Для вратаря это вообще не возраст. Они могут играть и до 40.

– Кто может заменить Акинфеева?

– У нас хватает сильных вратарей. Но Акинфеев один такой. Видимо, Игорь захотел сделать как Зидан: уйти на пике. Хорошо, что Акинфеев продолжит выступать за . Уверен, он еще несколько лет будет играть за армейцев.

Акинфеев дебютировал за взрослый состав сборной России в 2004 году. На его счету 110 матчей, включая встречи четырех Евро, двух чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет