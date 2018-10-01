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    Какой вы футболист?

    Колодин – об уходе Акинфеева из сборной: «У нас хватает сильных вратарей. Но Игорь один такой»

    Экс-защитник сборной России Денис Колодин в интервью «Российской газете» поделился мнением об уходе вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.

    – Удивлены решением Акинфеева?

    – Конечно. Я шокирован его уходом. Акинфеев – бесспорный номер один нашей сборной уже более десяти лет. Считаю, Игорь мог бы и дальше играть. Ему всего 32. Для вратаря это вообще не возраст. Они могут играть и до 40.

    – Кто может заменить Акинфеева?

    – У нас хватает сильных вратарей. Но Акинфеев один такой. Видимо, Игорь захотел сделать как Зидан: уйти на пике. Хорошо, что Акинфеев продолжит выступать за ЦСКА. Уверен, он еще несколько лет будет играть за армейцев.

    Акинфеев дебютировал за взрослый состав сборной России в 2004 году. На его счету 110 матчей, включая встречи четырех Евро, двух чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 октября 2018, 20:21

      Возможно, это заставит Лунина выйти на новый уровень

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