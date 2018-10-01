Колодин – об уходе Акинфеева из сборной: «У нас хватает сильных вратарей. Но Игорь один такой»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин в интервью «Российской газете» поделился мнением об уходе вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.
– Удивлены решением Акинфеева?
– Конечно. Я шокирован его уходом. Акинфеев – бесспорный номер один нашей сборной уже более десяти лет. Считаю, Игорь мог бы и дальше играть. Ему всего 32. Для вратаря это вообще не возраст. Они могут играть и до 40.
– Кто может заменить Акинфеева?
– У нас хватает сильных вратарей. Но Акинфеев один такой. Видимо, Игорь захотел сделать как Зидан: уйти на пике. Хорошо, что Акинфеев продолжит выступать за ЦСКА. Уверен, он еще несколько лет будет играть за армейцев.
Акинфеев дебютировал за взрослый состав сборной России в 2004 году. На его счету 110 матчей, включая встречи четырех Евро, двух чемпионатов мира и Кубка конфедераций.
Акинфеев – феномен. Таких больше не будет