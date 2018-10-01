«Реал» заинтересован в Рэмзи. Клуб уже проконсультировался с Бэйлом

«Реал» может подписать полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Руководство мадридцев уже проконсультировалось по поводу данной перспективы с хавбеком Гаретом Бэйлом – партнером 27-летнего футболиста по сборной Уэльса.

Контракт Рэмзи с лондонцами истекает в июне 2019 года. Ранее сообщалось, что «Арсенал» будет продлевать соглашение из-за высоких требований хавбека по зарплате. Поэтому «Реал» может заключить с ним предварительный контракт уже в январе.

В «Реале» понимают, что Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть клуб следующим лету, поэтому Рэмзи рассматривается как замена.

Кроме мадридцев на валлийца претендуют «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».