Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Реал» заинтересован в Рэмзи. Клуб уже проконсультировался с Бэйлом

    «Реал» может подписать полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Руководство мадридцев уже проконсультировалось по поводу данной перспективы с хавбеком Гаретом Бэйлом – партнером 27-летнего футболиста по сборной Уэльса.

    Контракт Рэмзи с лондонцами истекает в июне 2019 года. Ранее сообщалось, что «Арсенал» будет продлевать соглашение из-за высоких требований хавбека по зарплате. Поэтому «Реал» может заключить с ним предварительный контракт уже в январе.

    В «Реале» понимают, что Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть клуб следующим лету, поэтому Рэмзи рассматривается как замена.

    Кроме мадридцев на валлийца претендуют «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    Источник: Teamtalk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 17:50

      На Рэмзи спрос будет от многих ведущих и топовых клубов Европы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11