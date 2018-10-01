Погребняк: «Миллионов в валюте мне уже не заработать»

Новичок «Урала» нападающий Павел Погребняк рассказал о мотивации при переходе в екатеринбургский клуб.

«Мотивация очень простая – хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с «Уралом», забить за эту команду голы.

У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол», – приводит слова Погребняка «Екатеринбург онлайн».

34-летний футболист перешел в «Урал» 29 августа 2018 года, подписав контракт до конца сезона. Последним клубом Погребняка был «Тосно». Сейчас он восстанавливается после травмы ахилла.