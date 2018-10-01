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Погребняк: «Миллионов в валюте мне уже не заработать»

1 октября 2018, 11:06
12

Новичок «Урала» нападающий Павел Погребняк рассказал о мотивации при переходе в екатеринбургский клуб.

«Мотивация очень простая – хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с «Уралом», забить за эту команду голы.

У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол», – приводит слова Погребняка «Екатеринбург онлайн».

34-летний футболист перешел в «Урал» 29 августа 2018 года, подписав контракт до конца сезона. Последним клубом Погребняка был «Тосно». Сейчас он восстанавливается после травмы ахилла.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (12)
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acer2003
1538381488
На пенсию тебе пора, Павел...
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ц
1538382492
Но кадкусишь всё что попадётся.
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dyema
1538384626
Миллионы в рублях тоже хорошо, спроси у тех, кто ходит на стадион, смотреть на футболёров)))
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Jack24
1538387159
ты уже как 10 лет не достоин своей зарплаты
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DOCTOR PENALTY
1538390751
У Паши нет ни одного интервью, где бы он не плакал о деньгах.
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Старикан
1538390808
В нашей стране многим миллионов в валюте никогда не заработать...стимула у него нет, блин...зажрались клоуны!
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ivanthebest
1538396724
О как! Миллионы рублей его уже не мотивируют... Ну надо же! Ничего Пашка, пройдёт несколько лет будешь и об этом уже мечтать. А если совсем туго станет, по старинке настругаешь, древесных запасов у тебя должно хватить.
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Дедуктор
1538398044
Прощелыга Погребняк никогда не отрабатывал полученные бапки. Всегда "на шару" миллионы получал. А ведь был у него отличный шанс в Фулхеме себя топовым форвардом показать. Но нет. Поперся за очередными халявными бапками в Рединг.
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Сержтир
1538402521
Почему? На заводе лет через 500 миллиончик заработаешь.
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zigbert
1538473697
Пожалуй главная его беда - отсутствие своей команды. Слишком много сменил он клубов.
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