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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погребняк: «Миллионов в валюте мне уже не заработать»

    Новичок «Урала» нападающий Павел Погребняк рассказал о мотивации при переходе в екатеринбургский клуб.

    «Мотивация очень простая – хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с «Уралом», забить за эту команду голы.

    У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол», – приводит слова Погребняка «Екатеринбург онлайн».

    34-летний футболист перешел в «Урал» 29 августа 2018 года, подписав контракт до конца сезона. Последним клубом Погребняка был «Тосно». Сейчас он восстанавливается после травмы ахилла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 11:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:48

      Пожалуй главная его беда - отсутствие своей команды. Слишком много сменил он клубов.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 октября 2018, 17:02

      Почему? На заводе лет через 500 миллиончик заработаешь.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 1 октября 2018, 15:47

      Прощелыга Погребняк никогда не отрабатывал полученные бапки. Всегда "на шару" миллионы получал. А ведь был у него отличный шанс в Фулхеме себя топовым форвардом показать. Но нет. Поперся за очередными халявными бапками в Рединг.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 15:25

      О как! Миллионы рублей его уже не мотивируют... Ну надо же! Ничего Пашка, пройдёт несколько лет будешь и об этом уже мечтать. А если совсем туго станет, по старинке настругаешь, древесных запасов у тебя должно хватить.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 1 октября 2018, 13:46

      В нашей стране многим миллионов в валюте никогда не заработать...стимула у него нет, блин...зажрались клоуны!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2018, 13:45

      У Паши нет ни одного интервью, где бы он не плакал о деньгах.

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 октября 2018, 12:45

      ты уже как 10 лет не достоин своей зарплаты

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 октября 2018, 12:03

      Миллионы в рублях тоже хорошо, спроси у тех, кто ходит на стадион, смотреть на футболёров)))

      2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > dyema 1 октября 2018, 13:44

      Цена билета от 100 руб до 1000 руб - это огромные деньги, чтобы наблюдать за игрой Погребняков.

      2
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      Рейтинг: +277

      ц 1 октября 2018, 11:28

      Но кадкусишь всё что попадётся.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 октября 2018, 11:11

      На пенсию тебе пора, Павел...

      3
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      Рейтинг: +2269

      dyema > acer2003 1 октября 2018, 12:05

      На пенсии скучно, а они (футболисты), как правило больше ничему не обучены......

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