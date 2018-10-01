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    Какой вы футболист?

    «Барселона» чаще всех в Примере попадает в каркас ворот

    В субботу состоялся матч седьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Футболисты каталонского клуба в семи турах чемпионата Испании восемь раз попадали в каркас ворот. Шесть таких попаданий на счету форварда Лионеля Месси. Еще по разу это сделали Усмане Дембеле и Филиппе Коутиньо.

    Это самый высокий показатель среди клубов Примеры. По четыре раза в штанги и перекладины попадали «Севилья», «Валенсия» и «Эйбар».

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.10.2018 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 11:31

      Хотя бы половину из них влетало в ворота.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 октября 2018, 07:28

      Есть такое дело, уже не первый сезон.

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