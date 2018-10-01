«Барселона» чаще всех в Примере попадает в каркас ворот

В субботу состоялся матч седьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:1.

Футболисты каталонского клуба в семи турах чемпионата Испании восемь раз попадали в каркас ворот. Шесть таких попаданий на счету форварда Лионеля Месси. Еще по разу это сделали Усмане Дембеле и Филиппе Коутиньо.

Это самый высокий показатель среди клубов Примеры. По четыре раза в штанги и перекладины попадали «Севилья», «Валенсия» и «Эйбар».