Фернандеш: «У судьи игры с «Ахматом» были основания назначить пенальти в наши ворота»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что арбитр мог поставить пенальти в ворота москвичей во время матча девятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Рукой сыграл Брайн Идову.
– Игроки «Ахмата» требовали назначить пенальти в ворота «Локо» после того, как Идову сыграл рукой. Как оцените эпизод?
– Честно говоря, судья мог назначить пенальти. Но и у нас был момент, когда в штрафной «Ахмата» сбили Алексей Миранчука. Так что обе команды могут жаловаться на решения рефери. Но этот эпизод не сильно бы повлиял на нашу игру, «Локо» просто был лучше.
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Источник: «Спорт-Экспресс»