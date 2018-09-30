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  • Фернандеш: «У судьи игры с «Ахматом» были основания назначить пенальти в наши ворота»

Фернандеш: «У судьи игры с «Ахматом» были основания назначить пенальти в наши ворота»

30 сентября 2018, 10:21
6

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что арбитр мог поставить пенальти в ворота москвичей во время матча девятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Рукой сыграл Брайн Идову.

– Игроки «Ахмата» требовали назначить пенальти в ворота «Локо» после того, как Идову сыграл рукой. Как оцените эпизод?

– Честно говоря, судья мог назначить пенальти. Но и у нас был момент, когда в штрафной «Ахмата» сбили Алексей Миранчука. Так что обе команды могут жаловаться на решения рефери. Но этот эпизод не сильно бы повлиял на нашу игру, «Локо» просто был лучше.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (6)
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Ден71
1538296322
Судейство РПЛ вообще не поддается обсуждению )))) Надо просто ввести для судей ХОРОШИЕ штрафные санкции и все станет нормально.
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Yumаleks
1538377236
Видеоповторы на ЧМ 18 показали что хоть сотню посади судей ничего глобально не поменяется, вообще прекращайте на судей давить или хотите чтоб в футболе победа по очкам присуждалась как в боксе? У нас в дворовых играх система кто начинает на судью тянуть сразу получает свисток в зубы а судья на его место в команду, зато решениями судьи недовольных практически не бывает, бубнят но под нос.
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