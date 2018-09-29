«Арсенал» ответил «Уралу» на твит о спорном офсайде: «Вам самим не смешно?»

«Урал» на своем поле победил «Арсенал» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Когда нападающий екатеринбуржцев Андрей Панюков сравнял счет на 63-й минуте, тульские футболисты начали протестовать, полагая, что было положении вне игры.

Пресс-служба «Урала» опубликовала в твиттере фотографию момента, указывая на правильность забитого мяча, с подписью: «К вопросу о возможном вне игры». «Вам самим не смешно?» – ответил твиттер «Арсенала».