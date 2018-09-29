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  • «Арсенал» ответил «Уралу» на твит о спорном офсайде: «Вам самим не смешно?»

«Арсенал» ответил «Уралу» на твит о спорном офсайде: «Вам самим не смешно?»

29 сентября 2018, 13:54
25

«Урал» на своем поле победил «Арсенал» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Когда нападающий екатеринбуржцев Андрей Панюков сравнял счет на 63-й минуте, тульские футболисты начали протестовать, полагая, что было положении вне игры.

Пресс-служба «Урала» опубликовала в твиттере фотографию момента, указывая на правильность забитого мяча, с подписью: «К вопросу о возможном вне игры». «Вам самим не смешно?» – ответил твиттер «Арсенала».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Арсенал
Комментарии (25)
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жеха87
1538218960
Пас то давали не Панюкову!
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Skull_Boy
1538219111
Игру я не смотрел и как я понял, что тот игрок в оранжевой форме, который стоит ближе к воротам Тулы это и есть Панюков и не заметить тут офсайд 2х метровый это реально позор, да и игрок внизу картинки Урала тоже стоит в офсайде и если все таки пас отдавали не Панюкова, а мяч один хер зигзагом отскочил, ему то это все равно офсайд
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Caniggia
1538220690
Если линия ног у игроков на фланге на одном уровне, то корпус уральца явно ближе к воротам Арсенала. Так что офсайд.
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Фотон
1538220777
Тут мог бы помочь видеоповтор, Все больше убеждаюсь, что он нужен.
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пряник929
1538220872
Судья самый крутой, он делает нужный результат....
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пряник929
1538221019
И что нам теперь скажет наш улыбчивый зубастик???
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ilichkadr
1538222465
С данного ракурса оба уральца в офсайте. Не нужно было пас отдавать Панюкову, меньше было бы разговоров.
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Torvald64
1538222552
Тут и Эль-Кабир в оффсайде - ну это-то фиг с ним, тут сантиметры, которые действительно трудно увидеть. Но проблема в том, что у Панюкова никак не пассивный оффсайд: он не выключается из атаки, а продолжает её из своей неправильной позиции, при этом всё время благодаря этому находясь впереди защитников. И в итоге забивает гол. Судья этого не мог не видеть и не понимать. Выводы делайте сами.
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makson_klim
1538222706
мне кажется офсайд 100 пудовый
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GoldPlayFIFARus9
1538223183
Скорее всего вне игры было,но опять же,игроки на одной линии, но корпус чуть впереди,но в этих ситуациях если судья не уверен на все 100%,то преимущество отдаётся в сторону нападения. Не думаю что это прям ошибка,тут в динамике может разобраться только техника,которая на все сто скажет был оффсайд или нет, пересёк мяч ворота или нет. В таких эпизодах глупо всё сваливать на судью ИМХО конечно же
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