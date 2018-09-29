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  • Ерохин: «Зенит» – очень популярный клуб с большой историей. Его любят по всей стране»

Ерохин: «Зенит» – очень популярный клуб с большой историей. Его любят по всей стране»

29 сентября 2018, 00:10
23

Полузащитник Александр Ерохин поделился впечатлениями от игры за «Зенит».

Россиянин перешел в петербургский клуб летом 2017 года из «Ростова».

– Вы уже полтора года в «Зените». Главное открытие, с которым здесь столкнулись?

– Высочайший уровень ответственности. Болельщиков в Санкт-Петербурге – весь город, и по всей России, куда бы команда ни приезжала, везде встречают, поддерживают. Это очень популярный клуб с большой историей, который любят во всех уголках страны. Внутри клуба, на каждом месте – профессионалы своего дела. Никаких бытовых вопросов не возникает: тренируйся, улучшай свою игру, добивайся результата – вот то, что от тебя требуется.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (23)
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mutabor0992
1538170216
О чепушила!Ты че там употребляешь ущербный?С какой историей?С кредитной?При СССР 1(один!) раз чемпионами были...Пока газпремовское бабло не появилось,где зеня был?НИГДЕ!Их и рядом не стояло.
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CSKA471
1538170681
Ооо нет Саша, его любят только в Питере и то потому что он там единственный, болелы Динамо Спб не принимайте на свой счет, а так это клуб с большими деньгами, не своими деньгами
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GoldPlayFIFARus9
1538171185
Что есть то есть,у Зенита огромная фан-база по всей стране и везде наш клуб любят, даже в Москве уже многие болеют за Зенит! С Енисеем играли на нейтральном поле,так там вообще процентов 80 было за Зенит,остальные нейтральные и только процентов 5 болели за Енисей
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klimovich
1538174446
Зенит-клуб-с-историей я тоже любил, тот который тренировал Морозов или тот, который тренировал Петржела (более ранние времена не застал). Сам вообще за Спартак. Нынешний мешок истории не имеет, и его по всей стране отнюдь не любят.
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3a zenit
1538182066
Ерохин у нас "нападающий" я в шоке!
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Полная Канистра
1538184496
это новый анекдот от ерохи?
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MaxRnD
1538200148
Однако Шурик - дипломат ...))) Ростов тоже в своё время был лучшим клубом земли )))
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Krics
1538201729
"Всяк кулик своё болото хвалит. "
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ДВС
1538202068
Несколько причин, чтобы болеть за Зенит: Главное! Зенит-российский футбольный клуб, который выиграл два евротрофея. Это пока больше, чем кто либо другой в нашем ногомяче. Зенит постоянный конкурент столичных команд, что делает чемпионат не первенством Москвы, а всё же российским. И наконец, Зенит сейчас самый северный клуб в РПЛ, что раздвигает географические рамки игры.
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ДВС
1538231216
Вот я не люблю всякую власть, но болею за Зенит. Не путай тёплое с мягким и футбол с политикой.
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