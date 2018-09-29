Ерохин: «Зенит» – очень популярный клуб с большой историей. Его любят по всей стране»

Полузащитник Александр Ерохин поделился впечатлениями от игры за «Зенит».

Россиянин перешел в петербургский клуб летом 2017 года из «Ростова».

– Вы уже полтора года в «Зените». Главное открытие, с которым здесь столкнулись?

– Высочайший уровень ответственности. Болельщиков в Санкт-Петербурге – весь город, и по всей России, куда бы команда ни приезжала, везде встречают, поддерживают. Это очень популярный клуб с большой историей, который любят во всех уголках страны. Внутри клуба, на каждом месте – профессионалы своего дела. Никаких бытовых вопросов не возникает: тренируйся, улучшай свою игру, добивайся результата – вот то, что от тебя требуется.