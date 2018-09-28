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  • Гилерме: «Мы должны понимать, что золотые медали уже в прошлом»

Гилерме: «Мы должны понимать, что золотые медали уже в прошлом»

28 сентября 2018, 09:34
5

Голкипер «Локомотива» Гилерме верит, что его команда сможет побороться в текущем сезоне за медали чемпионата России.

Матч девятого тура РПЛ «Локомотив» – «Ахмат» состоится в субботу, 29 сентября, в 19:00 по московскому времени. После восьми туров железнодорожники имеют в своем активе девять очков, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

– После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такие большие победы отнимают много эмоций, и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться. Стараемся. Уже в субботу сделаем все, чтобы выправить ситуацию.

– Шансы отстоять титул еще сохраняются?

– Мы должны в это верить. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами. Никто не знает, как получится в этом чемпионате.

– В прошлом сезоне у «Зенита» тоже был большой отрыв, как и сейчас. Не считаете, что в чемпионате все уже решено?

– То же самое и в прошлом сезоне говорили. Отвечу, что все возможно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1538119848
На мой взгляд, чемпионами у нас становятся последние годы не по игре, а по стечению обстоятельств. Пруха, везуха, проблемы у конкурентов. У одних финансовые и кадровые, у других раздрай между игроками и тренером. Сейчас худо- бедно есть игра у " Зенита" , а микроклимат в команде таков, что и кондиционер включать не надо, чего не скажешь про "Спартак" и "Локо". У ЦСКА всё те же финансовые и кадровые проблемы. Идёт становление новой молодой команды.
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prezent2017
1538122881
Да уж. С такой дырой в раме вряд-ли!
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Axe111
1538132431
Золотые медали ха ха ха поржал
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zigbert
1538157037
Сейчас всего лишь предположения. О чемпионстве говорить еще рано.
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