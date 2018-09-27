Ледяхов – о поражении от «Локомотива»: «Эдер забивает очень редко, но очень важные мячи»

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов рассказал о тактике, которой придерживалась его команда в матче 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом».

«Мы очень достойно выглядели, играя против действующего чемпиона. Изначально планировали сыграть строго в обороне, от обороны с быстрыми переходами в атаку.

Считаю, у нас неплохо получалось. Мы все время вели в счете, выходили вперед. Немного нас не хватило, пропустили второй мяч за четыре минуты до конца. Эдер забивает очень редко, но очень важные мячи. Немножко нам не повезло, скажем так.

Мы не можем предъявить команде никаких претензий. Болельщики гнали нас вперед, это 12-й игрок в нашей команде. Я приятно удивлен поддержкой», – сказал Ледяхов.

Матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Локомотив» в основное время завершился со счетом 2:2 (2:3 – в дополнительное время). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.