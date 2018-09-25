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    Дешам: «Все люди, которые работают со сборной Франции, заслужили эту награду»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посвятил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА всем работникам федерации футбола страны и игрокам команды.

    «Очень приятно получить этот приз, конечно. Хотя я и работаю не ради индивидуальных наград.

    Это награда за мою работу, работу всех моих сотрудников и игроков. Она является гордостью для президента и всей федерации футбола Франции.

    Считаю, что все люди, которые работают со сборной Франции, заслужили эту награду», – заявил Дешам.

    Француз опередил в голосовании Златко Далича (Хорватия) и Зинедина Зидана, который в прошлом сезоне возглавлял «Реал». Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018.

    Источник: RMC

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    25.09.2018 10:52
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