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  • Дешам: «Все люди, которые работают со сборной Франции, заслужили эту награду»

Дешам: «Все люди, которые работают со сборной Франции, заслужили эту награду»

25 сентября 2018, 10:52

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посвятил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА всем работникам федерации футбола страны и игрокам команды.

«Очень приятно получить этот приз, конечно. Хотя я и работаю не ради индивидуальных наград.

Это награда за мою работу, работу всех моих сотрудников и игроков. Она является гордостью для президента и всей федерации футбола Франции.

Считаю, что все люди, которые работают со сборной Франции, заслужили эту награду», – заявил Дешам.

Француз опередил в голосовании Златко Далича (Хорватия) и Зинедина Зидана, который в прошлом сезоне возглавлял «Реал». Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018.

Источник: RMC
Чемпионат мира Франция Дешам Дидье
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