Хагуш: «Когда звучит гимн Лиги чемпионов, испытываешь нервную дрожь. Мечтаю услышать его в Туле»

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш заявил, что в 31 год еще не думает о закате карьеры и хочет сыграть с тульским клубом в Лиге чемпионов.

«Как оценю свою карьеру? Еще рано подводить итоги. Надо ставить новые цели, прогрессировать, на месте нельзя стоять. Нельзя жить прошедшим, но в целом все складывается неплохо. С БАТЭ много выигрывал, но в российской Премьер-лиге есть чувство неудовлетворенности.

Когда звучит гимн Лиги чемпионов, испытываешь нервную дрожь. Мечтаю, чтобы он звучал в Туле, и это было бы при мне. Думаете, фантастика? Так никто не верил, что БАТЭ будет играть в Лиге чемпионов. Кстати, сейчас 10 лет как в первый раз туда вышли. С «Ювентусом» дважды сыграли вничью – 2:2 и 0:0. В футболе нет ничего невозможного», – сказал Хагуш.