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    Хагуш: «Когда звучит гимн Лиги чемпионов, испытываешь нервную дрожь. Мечтаю услышать его в Туле»

    Защитник «Арсенала» Анри Хагуш заявил, что в 31 год еще не думает о закате карьеры и хочет сыграть с тульским клубом в Лиге чемпионов.

    «Как оценю свою карьеру? Еще рано подводить итоги. Надо ставить новые цели, прогрессировать, на месте нельзя стоять. Нельзя жить прошедшим, но в целом все складывается неплохо. С БАТЭ много выигрывал, но в российской Премьер-лиге есть чувство неудовлетворенности.

    Когда звучит гимн Лиги чемпионов, испытываешь нервную дрожь. Мечтаю, чтобы он звучал в Туле, и это было бы при мне. Думаете, фантастика? Так никто не верил, что БАТЭ будет играть в Лиге чемпионов. Кстати, сейчас 10 лет как в первый раз туда вышли. С «Ювентусом» дважды сыграли вничью – 2:2 и 0:0. В футболе нет ничего невозможного», – сказал Хагуш.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    24.09.2018 17:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 сентября 2018, 20:54

      гимн Лиги чемпионов ....написал МОЦАРТ !

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 сентября 2018, 20:46

      Ждем

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 24 сентября 2018, 20:33

      Кстати Хагуш чемпион мира среди непризнанных стран. Он играл за сборную Абхазии,а она стала чемпионом мира!

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 24 сентября 2018, 20:31

      Хагуш скорее ты с сухумским динамо попадёшь в лигу чемпионов чем с тульским арсеналом)))

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 19:04

      ВПК Тульской области даёт 20% вооружений в России ( со слов губера Дюмина), это бешеное бабло. Так что всё возможно.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2018, 18:25

      даже Лондонский Арсенал теперь уже не попадает в ЛЧ а уж Тульскому и подавно не видать этого

      0
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD 24 сентября 2018, 18:04

      Если бы в своё время не сбежал из Ростова, то уже давно бы услышал...

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      Рейтинг: +104

      SoupMan 24 сентября 2018, 18:01

      никогда этого не будет

      0
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