РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив». Команды забили восемь голов на двоих

«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ.
В составе петербуржцев дублем отметился Олег Шатов, еще по мячу забили Александр Ерохин, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. За москвичей отличились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Федор Смолов.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Шатов, 13; 1:1 – Баринов, 17; 2:1 – Ерохин, 48; 3:1 – Дзюба, 57; 4:1 – Шатов, 64; 4:2 – Миранчук, 74; 4:3 – Смолов, 85; 5:3 – Дриусси, 90.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев (Эрнани, 73), Паредес, Шатов (Маркизио, 68), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Идову, Хеведес, Игнатьев (Ан. Миранчук, 70), Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.
Предупреждения: Кузяев, 27 – Баринов, 29; Игнатьев, 34; Идову, 72; Тарасов, 80.
Удаление: нет – Тарасов, 82.