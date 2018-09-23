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РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив». Команды забили восемь голов на двоих

23 сентября 2018, 18:20
92

«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ.

В составе петербуржцев дублем отметился Олег Шатов, еще по мячу забили Александр Ерохин, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. За москвичей отличились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шатов, 13; 1:1 – Баринов, 17; 2:1 – Ерохин, 48; 3:1 – Дзюба, 57; 4:1 – Шатов, 64; 4:2 – Миранчук, 74; 4:3 – Смолов, 85; 5:3 – Дриусси, 90.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев (Эрнани, 73), Паредес, Шатов (Маркизио, 68), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Идову, Хеведес, Игнатьев (Ан. Миранчук, 70), Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Предупреждения: Кузяев, 27 – Баринов, 29; Игнатьев, 34; Идову, 72; Тарасов, 80.

Удаление: нет – Тарасов, 82.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (92)
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Мары
1537716205
Хороший матч. Питер с победой !
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латунный
1537716265
деревяшкин это диагноз руками оталкивает всех а судьи молчат .всё куплено
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GoldPlayFIFARus9
1537716476
Ернани молодец, прям как Тарасов "удачно" вышел на замену,один удалился за 3 минуты, другой мяч привёз.... Ну тем интереснее получлась игра. Ещё хотел бы отметить фантастический дриблинг Дзюбы и борьбу за мяч в 5-м голе,вот это рвение. По глазам видно - горит, хочет чемпионский титул получить
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AHTUNGBOL
1537716716
Ну поглядим теперь на "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" матч тура.., гол хоть забьют на двоих?
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shinnik
1537717412
заслуженно.. хотя локо не слабак сегодня был.. Дзюба за финт с коленками заслуживает Юттуба.. Это нечто.. Шатов ожил.. И мы все увидели Кокорина!! Позитив небывалый. Палыча жалко.Да. Но не очень...
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docndoc
1537717475
Было предчувствие, что будет много голов.. Но чтобы столько.. Игра Зенита постепенно становится цельной, в чём, несомненно, заслуга Семака. Вот только оборона не соответствует пока мощному нападению. Рикошет - не рикошет - всё равно: гол есть гол... А три гола многовато.. Локо не смог, сравняв счёт, использовать в первом тайме небольшой отрезок времени, за который мог с потрохами сожрать Зенит. Второй и третий гол даже не дали видимой надежды на камбэк Локо - так, немного счёт поприличней сделали.. В целом, конечно, весёлое зрелище вышло. Зенит с победой!
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Zenmaster
1537717540
Красивая игра -- всех с ПОБЕДОЙ !!!
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vladimir-7
1537717890
Вот Зенит дал, отгрузил чемпиону пять штук. То, что Зенит выиграет, сомнений не было, но так раскатать, это что-то. Зенит, с победой!
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Grey33
1537718232
Начало второго тайма - просто блеск. Игра в обороне требует усиленного внимания Семака, три пропускать нельзя. И Эрнани выпускать на поле тоже не за чем. Но в целом, молодцы. Порадовали. Главное не сбавлять темп.
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portero
1537732473
Голов наколотили много! так бы почаще
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