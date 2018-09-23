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    РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив». Команды забили восемь голов на двоих

    «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ.

    В составе петербуржцев дублем отметился Олег Шатов, еще по мячу забили Александр Ерохин, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. За москвичей отличились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Шатов, 13; 1:1 – Баринов, 17; 2:1 – Ерохин, 48; 3:1 – Дзюба, 57; 4:1 – Шатов, 64; 4:2 – Миранчук, 74; 4:3 – Смолов, 85; 5:3 – Дриусси, 90.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Кузяев (Эрнани, 73), Паредес, Шатов (Маркизио, 68), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Идову, Хеведес, Игнатьев (Ан. Миранчук, 70), Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

    Предупреждения: Кузяев, 27 – Баринов, 29; Игнатьев, 34; Идову, 72; Тарасов, 80.

    Удаление: нет – Тарасов, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 18:20
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 сентября 2018, 06:44

      Были совершенно разные два тайма в игре. В первом тайме были предостаточно моментов у обоих команд, Зенит позиционно атаковал, Локомотив убегал в контратаки. Что случилось с Локо после перерыва это БОЛЬШАЯ загадка. Хозяева катком прошлись по Локомотиву сполна, у железнодорожников мяч вообще не держался, очень много было брака, защита это вообще отдельный разговор, одни матерные слова в уме. Да, Дзюба рвал и метал весь матч, в прекрасной форме находится. Но что случилось с защитной линией Локомотива?? Постоянные потери позиции, с опекой и пасом огромные проблемы. Семин сетует на некачественную подготовку команды, но послушайте: разве если футболист некачественно провел сборы, то из-за этого он разучится отдавать пасы и начнет проигрывать вверху и внизу все мячи?? Да конечно же нет! Здесь явно дело не в физических кондиций. Вот например Смолов, что он бл*ть делал сегодня весь матч? Тупо стоял и все, ни прессинга ни движения, НИЧЕГО! Это что то ненормальное в команде, нужно тренерскому штабу провести серьезный разговор, и капитану тоже, так позорится после золотого сезона нельзя, плевок в сторону болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 сентября 2018, 05:32

      Сумасшедший и по накалу и по результату матч!!!Команды оторвались на всю катушку.Ради таких игр народ и идёт на стадион.Спасибо за красивое зрелище обеим командам!

      0
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      Рейтинг: +490

      andruhs 23 сентября 2018, 23:53

      Красиво. Честно. Результативно!
      Сегодня - Зенит, завтра - кто знает......
      Надеемся на продолжение. Так держать !

      1
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      Рейтинг: +490

      andruhs > andruhs 23 сентября 2018, 23:56

      А ЮП Семин в интервью - респект - все по делу, ни слова фальши. Да - да ! Нет - нет !

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero 23 сентября 2018, 22:54

      Голов наколотили много!
      так бы почаще

      10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:33

      Питер с победой. А обе команды с красивой игрой.

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 21:05

      Так и должен играть чемпион. В том числе и по посещаемости!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2018, 20:13

      Красивый открытый футбол!....обе команды играли хорошо, но удача была на стороне питерцев...с победой Зенит!!!

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 23 сентября 2018, 19:21

      Достойнейшая игра, я бы сказал что в десятке лучших матчей в этом европейском туре.

      5
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      Рейтинг: +11219

      knikos > Yarrom89 23 сентября 2018, 21:05

      А гол Шатова - лучший гол недели в Европе !

      4
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      Рейтинг: +67327

      portero > knikos 23 сентября 2018, 22:55

      он признался что делал подачу

      11
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 18:57

      Начало второго тайма - просто блеск. Игра в обороне требует усиленного внимания Семака, три пропускать нельзя. И Эрнани выпускать на поле тоже не за чем. Но в целом, молодцы. Порадовали. Главное не сбавлять темп.

      11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 сентября 2018, 18:51

      Вот Зенит дал, отгрузил чемпиону пять штук. То, что Зенит выиграет,
      сомнений не было, но так раскатать, это что-то. Зенит, с победой!

      15
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > vladimir-7 23 сентября 2018, 21:20

      И Пропустил три нелепости...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lysenkoff 24 сентября 2018, 08:22

      Бывает, что пропускают команды много, но при
      этом выигрывают и это самое главное, тем более
      ЦСКА помог увеличить отрыв Зенита от Спартака.

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