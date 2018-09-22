Умер президент БАТЭ Капский. Он руководил клубом с момента основания

Утрату понес ФК БАТЭ. Скончался бессменный президент борисовчан Анатолий Капский. Ему было 52 года.

«В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга.

Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал – и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», – сообщил официальный сайт клуба.

БАТЭ основан в 1996 году.