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    Умер президент БАТЭ Капский. Он руководил клубом с момента основания

    Утрату понес ФК БАТЭ. Скончался бессменный президент борисовчан Анатолий Капский. Ему было 52 года.

    «В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

    Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга.

    Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал – и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», – сообщил официальный сайт клуба.

    БАТЭ основан в 1996 году.

    Источник: ФК БАТЭ

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    22.09.2018 13:50
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar 22 сентября 2018, 14:17

      Жесть.. вот так вот .. С раком боролся еще с 20 лет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2018, 14:09

      да уж... жить бы еще и жить

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 22 сентября 2018, 13:54

      Земля пухом.

      5
      Ответить
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