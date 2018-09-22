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  • Умер президент БАТЭ Капский. Он руководил клубом с момента основания

Умер президент БАТЭ Капский. Он руководил клубом с момента основания

22 сентября 2018, 13:50
3

Утрату понес ФК БАТЭ. Скончался бессменный президент борисовчан Анатолий Капский. Ему было 52 года.

«В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга.

Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал – и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», – сообщил официальный сайт клуба.

БАТЭ основан в 1996 году.

Источник: ФК БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига БАТЭ
Комментарии (3)
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gunstilzit
1537613668
Земля пухом.
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Diesel133
1537614575
да уж... жить бы еще и жить
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DeStar
1537615022
Жесть.. вот так вот .. С раком боролся еще с 20 лет
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