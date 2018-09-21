Главные новости дня. На увольнение Карреры упали коэффициенты, испанцы запретили матч «Жирона» – «Барселона» в США

Каррера объяснил, чем он доволен по итогам игры с «Рапидом».

Букмекеры серьезно снизили коэффициенты на увольнение Карреры.

Хакеры атаковали билетный сайт ЦСКА перед игрой со «Спартаком».

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 1/16 финала Кубка России.

Глушаков может зимой уйти в «Краснодар».

«Прямой эфир» с Малаховым сделал передачу про ситуацию вокруг Глушакова.

Ярмоленко раскритиковал ЕА Sports за свои показатели в игре.

Чемпион мира Альберто Джилардино завершил карьеру.

Агуэро подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Испанская федерация наложила запрет на проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США.