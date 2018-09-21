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  • Главные новости дня. На увольнение Карреры упали коэффициенты, испанцы запретили матч «Жирона» – «Барселона» в США

Главные новости дня. На увольнение Карреры упали коэффициенты, испанцы запретили матч «Жирона» – «Барселона» в США

21 сентября 2018, 20:40
3

Каррера объяснил, чем он доволен по итогам игры с «Рапидом».

Букмекеры серьезно снизили коэффициенты на увольнение Карреры.

Хакеры атаковали билетный сайт ЦСКА перед игрой со «Спартаком».

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 1/16 финала Кубка России.

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Чемпион мира Альберто Джилардино завершил карьеру.

Агуэро подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Испанская федерация наложила запрет на проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Измайловский Кочегар
1537558268
А кто был последний приличный тренер у Спартака до Карреры?
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starche
1537563284
Уважуха испанцам!
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AEerr
1537575609
интересно!
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