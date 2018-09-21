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    Главные новости дня. На увольнение Карреры упали коэффициенты, испанцы запретили матч «Жирона» – «Барселона» в США

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 03:20

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 23:54

      Уважуха испанцам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 сентября 2018, 22:31

      А кто был последний приличный тренер у Спартака до Карреры?

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