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    Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с нападающим Серхио Агуэро. Срок нового соглашения рассчитан до июня 2021 года.

    Аргентинец перешел в английский клуб из «Атлетико» летом 2011 года. За это время форвард провел 299 матчей, забил 204 гола и сделал 60 результативных передач.

    В составе «Манчестер Сити» Агуэро три раза выиграл АПЛ, два раза – Суперкубок Англии и трижды победил в Кубке английской лиги.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.09.2018 12:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 сентября 2018, 04:00

      вот это реальный топовый горажанин!)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:04

      Молодец Серхио. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 21 сентября 2018, 13:53

      молорик.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 сентября 2018, 12:28

      Ну по окончанию можно и в Аргентину вернуться

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