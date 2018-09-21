Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с нападающим Серхио Агуэро. Срок нового соглашения рассчитан до июня 2021 года.

Аргентинец перешел в английский клуб из «Атлетико» летом 2011 года. За это время форвард провел 299 матчей, забил 204 гола и сделал 60 результативных передач.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро три раза выиграл АПЛ, два раза – Суперкубок Англии и трижды победил в Кубке английской лиги.