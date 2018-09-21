Каррера: «На поле мои игроки выложились на 100 процентов. Я доволен»

В былые времена Рапид Д(К) Лобановского из кубков выносил.
С какого перепугу Рапид нынешнему Спартаку должен на своем поле проигрывать?
Бюджет меньше? И что?
Бери и снижай зарплаты глушакам всяким с комбаровыми-адрианами. До разумных уровней.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выборе состава перед игрой Лиги Европы с «Рапидом».
Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» – «Спартак» завершился со счетом 2:0.
– Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?
– В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.
– После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?
– Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.
– В таком случае, что сказали в раздевалке?
– Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100 процентов. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.