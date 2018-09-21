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    Каррера: «На поле мои игроки выложились на 100 процентов. Я доволен»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выборе состава перед игрой Лиги Европы с «Рапидом».

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» – «Спартак» завершился со счетом 2:0.

    – Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?

    – В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.

    – После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

    – Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.

    – В таком случае, что сказали в раздевалке?

    – Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100 процентов. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 09:06
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 сентября 2018, 05:47

      В былые времена Рапид Д(К) Лобановского из кубков выносил.
      С какого перепугу Рапид нынешнему Спартаку должен на своем поле проигрывать?
      Бюджет меньше? И что?
      Бери и снижай зарплаты глушакам всяким с комбаровыми-адрианами. До разумных уровней.

      0
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      Рейтинг: +8

      Beyjgfw 21 сентября 2018, 19:32

      http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней!
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      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 сентября 2018, 17:02

      Каррера не выносит «сор из избы». Не обвиняет футболистов даже когда мы, болельщики, видим всё воочию, своими глазами. Каррера не критикует работу арбитров. Разве это плохо? Я считаю что это намного достойнее плача румынского цыгана и нынешнего тренера сборной Италии. А победы? Победы придут. Главное успокоить ситуацию внутри команды и поменьше слушать всяких журналюг и горе экспертов, которые подливают масло в огонь.

      3
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 21 сентября 2018, 15:13

      Назаров прав !

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:48

      Психологически Спартак не был готов к этой игре. У некоторых игроков присутствовала растерянность. Отсюда ,плохо получался прием мяча и ведение мяча ,конечно все это не от хорошей жизни. Наверняка и у Карреры от этого настроение нерадостное. Он все же старается держать себя в руках.

      4
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > zigbert 21 сентября 2018, 16:18

      Чудесная строчка в резюме при устройстве на работу: "При решении производственных задач настроение нерадостное. Но все же стараюсь держать себя в руках..."

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 сентября 2018, 14:47

      выложились на 100 процентов???
      Да выложились и помогли Рапиду на все 100%, забить им голы в ворота Спартака.
      Два гола в свои ворота спартаковцы привезли сами себе на РАДОСТЬ Каррере и его процентам.
      Есть чему радоваться Каррере.
      В чужие не смогли забить, зато в свои забили!
      УРА! Каррера ДОВОЛЕН и это главное!
      Федун отказался от комментариев после провала Спартака.
      Леониду не до комментариев такого безобразия.
      Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
      Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ!
      Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН!
      Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ!
      Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ.
      Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
      На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      Леонид Федун уже ответил на этот вопрос.
      Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
      Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали!
      Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры!
      Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ!
      ЖДЁМ-С!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 сентября 2018, 14:38

      "Сгорел весь дом с конюшней вместе и запылало всё поместье.
      А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо,всё хорошо..." Получается в Спартаке так всё и идёт?...Есть игры когда проигрывают и не бывает стыдно за команду.Потому как команда билась,создавала острые моменты,но в силу стечения обстоятельств не выигрывает.Последние игры Спартака такими никак не назовёшь.Увы это так...

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2018, 14:18

      Конечно он приврал по поводу 100%, нужно быть ограниченным чтобы этого не понимать. Тем самым он прикрывает команду, как делал это неоднократно и всегда делает. Никогда команду или кого-то из игроков он публично не критиковал. Никогда. И правильно делает. Зачем на публике кого-то критиковать? Он все разборы сделает внутри и пообщается с игроками. А то развели тут кипишь ..пта! 2 матча и Вам уже Каррера стал плох после всего, что он сделал за это время. Очнитесь, Вами манипулируют СМИ как овцами, а вы ведётесь.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 14:01

      несколько таких уже игр не на поле а в роддоме сыграно и ВСЁ ХОРОШО МОИ СЫГРАЛИ НА ВСЕ 100??????? парадокс однако с кипением мозгов

      3
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa 21 сентября 2018, 13:38

      Следует заметить, что по своему профессиональному игровому амплуа Каррера – защитник. Уж чему-чему, а умению эффективно защищаться тренер-защитник должен обучить команду в первую очередь. Когда защитник заявляет, что проигрыш 0:2 – это нормально, у меня мозг взрывается…

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