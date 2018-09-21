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  • Каррера: «На поле мои игроки выложились на 100 процентов. Я доволен»

Каррера: «На поле мои игроки выложились на 100 процентов. Я доволен»

21 сентября 2018, 09:06
61

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выборе состава перед игрой Лиги Европы с «Рапидом».

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» – «Спартак» завершился со счетом 2:0.

– Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?

– В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.

– После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

– Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.

– В таком случае, что сказали в раздевалке?

– Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100 процентов. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Рапид Ташаев Александр Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (61)
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Рубик Докоян
1537510231
Каррера, похоже аутотренингом решил заняться...
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порт
1537511106
А как уж игроки Рапида довольны вашими игроками, просто нет слов.
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pasha-ansh@mail.ru
1537512041
я не доволен 2-2 у ЦСКА а Карера 0-2 доволен .Деградация . Я болела ЦСКА но когда наши клубы играют в европе то болею за Россию
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Старикан
1537512148
Ах уеть! Я не могу поверить своим глазам...он это сказал? Или я смотрел другой матч?
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BRO_football
1537512590
Ну если матч с Рапидом - это максимум на что сейчас способен Спартак, то армейцам не о чем волноваться
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Кинстифа
1537517385
похоже фраза : " Я доволен" на подмаз к игрокам, и конфликт внутри команды кипит как вода в чайнике... Чему тут можно быть довольным????
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Caniggia
1537518371
Надо быть или полным идиотом, чтобы быть довольным после унижения от средненького клубишки, или нагло врать, произнося эти слова.
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777+
1537519370
Виновны все – Назаров, что крапает стих, Каррера, что уже не тот и как-то сник! Глушак и друг его, что ставят лайки – Сослать их в дубль и «закрутить им гайки»! Виновен Пилипчук, который обыграл Спартак с Ахматом, Смотрел вчера игру с Рапидом и ругался матом! Нервозно в Спартаке – как в ночь перед расстрелом, Виновны все! - Один Федун «весь в белом»!.......
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ivanthebest
1537528692
Конечно он приврал по поводу 100%, нужно быть ограниченным чтобы этого не понимать. Тем самым он прикрывает команду, как делал это неоднократно и всегда делает. Никогда команду или кого-то из игроков он публично не критиковал. Никогда. И правильно делает. Зачем на публике кого-то критиковать? Он все разборы сделает внутри и пообщается с игроками. А то развели тут кипишь ..пта! 2 матча и Вам уже Каррера стал плох после всего, что он сделал за это время. Очнитесь, Вами манипулируют СМИ как овцами, а вы ведётесь.
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zigbert
1537530524
Психологически Спартак не был готов к этой игре. У некоторых игроков присутствовала растерянность. Отсюда ,плохо получался прием мяча и ведение мяча ,конечно все это не от хорошей жизни. Наверняка и у Карреры от этого настроение нерадостное. Он все же старается держать себя в руках.
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