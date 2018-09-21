«Прямой эфир» с Малаховым сделал выпуск про Глушакова. Уткин, Нигматуллин поучаствовали в программе

Ну как же такое дело могло пройти без Васятки?! Уткин там советник или опытом делится?
Вышел в эфир выпуск передачи «Прямой эфир», посвященный футболисту «Спартака» Денису Глушакову. Более чем 50 минут в студии обсуждали измену красно-белого игрока.
Ранее «Бомбардир» писал, что жена разводится с хавбеком после того как застала его в сауне с другой женщиной.
В выпуске телепередачи приняли участие спортивный журналист Василий Уткин, экс-вратарь Руслан Нигматуллин и другие.
Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется