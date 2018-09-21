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    «Прямой эфир» с Малаховым сделал выпуск про Глушакова. Уткин, Нигматуллин поучаствовали в программе

    Вышел в эфир выпуск передачи «Прямой эфир», посвященный футболисту «Спартака» Денису Глушакову. Более чем 50 минут в студии обсуждали измену красно-белого игрока.

    Ранее «Бомбардир» писал, что жена разводится с хавбеком после того как застала его в сауне с другой женщиной.

    В выпуске телепередачи приняли участие спортивный журналист Василий Уткин, экс-вратарь Руслан Нигматуллин и другие.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 19:12
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 сентября 2018, 03:45

      Ну как же такое дело могло пройти без Васятки?! Уткин там советник или опытом делится?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 23:13

      Интересно кто же всё таки туда бабла влил ?
      Ведь и скандал то не на пустом месте устроили.

      3
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > Мары 22 сентября 2018, 00:10

      Лучше и не знать, хотя все прекрасно понимают, откуда ветер дует.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 22 сентября 2018, 06:49

      Думаешь от Наиля Измайлова ?
      Он самое заинтересованное лицо в данной баталии.

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp 21 сентября 2018, 22:25

      не нравится мне глушаков... но тут пожелаю ему спокойствия рассудительности и справедливости

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 21:46

      Малахов конечно не упустил момент.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > zigbert 21 сентября 2018, 21:49

      ... и деньги от "заинтересованных лиц".

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 сентября 2018, 21:21

      Глушаку, как футболисту, пипец!!! И в тылу и на передовой - жопа полная.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 сентября 2018, 21:03

      Думаю, что еще не одна передача будет посвещена этой теме.

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 21 сентября 2018, 21:00

      ну все карьере конец, его как Аршавина ща загасят...

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 21 сентября 2018, 20:59

      Надоели.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 сентября 2018, 20:34

      Раз уж это "грязное бельё" попало на ТВ, то как профессиональный юрист с более, чем 30-ним опытом работы, поясняю:

      факт адюльтера со стороны Дениса не доказан, а лишь предполагается в больном воображении жены Глушакова, которая зачем-то шляется ночами по баням...?! Учитывая, что на воспитании супругов имеются несовершеннолетние дети, считаю необходимым требовать у суда, чтобы их место жительства было определено с отцом, а не со странной мамашей, явно требующей психиатрического освидетельствования на предмет дееспособности.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > cska-62 21 сентября 2018, 20:51

      "считаю необходимым требовать у суда, чтобы их место жительства было определено с отцом, а не со странной мамашей, явно требующей психиатрического освидетельствования на предмет дееспособности."

      Сам же понимаешь, что суд примет сторону матери, а все эти иски Глушакова с требованием определить место жительства детей, на 100% уверен, навязаны "защитниками законных прав и интересов" Глушакова, чтобы бабла побольше срубить за "представительство и собирание доказательств".
      И с неё "защитнички" тоже бабла поимеют - мама не горюй.

      А в результате (примеров мирриады) - всё будет так, как можно было бы развестись и не прибегая к услугам "защитников".

      Просто это - МОСКВА, где каждый, если здорово повезёт, попытается выжать бабла с кого-либо по максимуму!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > cska-62 21 сентября 2018, 21:05

      Ну во 1 первых у жены Глушакова собрана команда спецов у которых есть своя стратегия. 2 суть стратегии уничтожить репутацию мужа, как уже видно. 3 Глушаков хотел судиться в Миллерово у своего знакомого судьи и то, что Даша придала дело оглазке, не даст им отобрать у нее детей без какого то разбирательства. 4 Прочитайте что говорит Даша о том дне с баней и вообще, такое впечатление что вы видео глянули и решили написать. 5 С трудом верится что вы 5 лет юрист, зачем слово профессиональный не понимаю 6 Она проходила психиатрическое обследование и оно не выявило ничего.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > sssrspartak 21 сентября 2018, 21:23

      Согласен с тобой на 100%, дык, не дадут "запретить эту грязь"!
      Колесо уже завертелось.
      Не остановишь.
      И адвокаты с горящими глазами и журналюги уже, что называется, ВЦЕПИЛИСЬ.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > sssrspartak 21 сентября 2018, 21:37

      К сожалению, уже НЕ МОЖЕТ: у нас, гм... как бы это помягче... "свобода слова", а Глушак - человек публичный.
      За всё, в т. ч. и за публичность, нужно платить.
      Иногда очень высокую цену.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > кузнецов артем 21 сентября 2018, 22:47

      Я не "пять лет юрист", а ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА - юрист! :-))) И кадровый прокурорский работник докриминальной эпохи. "Утопить" в процессе эту недодамочку с её поведением - как два пальца об асфальт!!! :-)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > cska-62 21 сентября 2018, 23:05

      Только вот у них процесс об опекунстве при разводе в котором вы наверняка ноль, раз даже не поняли ее стратегии... Вы так же походу не поняли, что "дамочка" делает то, что ей велят адвокаты, или вы думаете момент начала компании против Глушакова просто так подобран, ну смех, не позорьтесь...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > кузнецов артем 21 сентября 2018, 23:18

      О каком "опекунстве"??? Какое может быть "опекунство" у родителей, которые по закону являются ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ!!! Вы в своём уме? Так Вы не "наверняка" НОЛЬ, а очевидный МИНУС... :-))) Речь может идти об установлении судом места для проживания детей. И с кем из родителей они будут жить! Повторяю: "утопить" в процессе эту недодамочку с её поведением - как два пальца об асфальт!!! :-)))

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      кузнецов артем > cska-62 21 сентября 2018, 23:55

      Серьезно??? У них суд идет за право опеки над детьми проще говоря оба родителя хотят лишить другого права опеки, клоун неадеватный, термин опекунство и обозначает то "с кем из родителей они будут жить" какой ты вообще юрист, а если ты мне клоуняра хочешь еще кинуть какие нить точные формулировки из вашего юр жаргона, то не стоит уже ясно, что ты неадекват который выкручивается за счет определений...

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      derrik2000 > cska-62 21 сентября 2018, 23:59

      Вы-кадровый прокурорский работник?
      Понял.
      А с каких это пор участие прокурора в делах о разводе, определении места жительства детей, разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов стало ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
      Насколько я понимаю, Вы именно в процессах, где рассматриваются ТАКИЕ дела могли почерпнуть необходимые практические знания?
      И вы всерьёз считаете, что ""Утопить" в процессе эту недодамочку с её поведением - как два пальца об асфальт!!! :-)))" ???

      Неужели Вам, прокурорскому работнику с более, чем 30-летним стажем, неизвестно, что уже около двух десятков лет в ходу поговорка: "Хороший адвокат знает законы, а ОТЛИЧНЫЙ адвокат - судью"?
      Но ЭТО больше для "мелких" дел подходит.
      Относительно "мелких" и уж тем более НЕ резонансных.

      А с учётом той квалификации, которая сейчас в районных судах общей, то просто - )))))))))))))))))))

      Вот увидите - всё будет, как я ниже написал: детей - матери, алименты - с Дениски ТОЛЬКО на содержание детей, БАБЛИЩЕ "за тяжкие, изнурительные труды" - адвокатам, ну, или просто представителям (благо, закон позволяет быть представителем НЕ адвокатам).

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > derrik2000 22 сентября 2018, 03:51

      Читать нужно внимательно: "...И кадровый прокурорский работник докриминальной эпохи". Кстати, прокурор по ГПК РСФСР мог участвовать в любым процессах... :-))) И часто такое случалось. Вот только после прокуратуры я занимался частной адвокатской практикой... :-))) Что же касается квалификации нынешней публики, мне ничего рассказывать не нужно. Более 90 % "юристов" в стране с липовыми дипломами из коммерческих помоек! Судья по делу Глушаковых "подмазан" не будет. Слишком опасно брать. Не говоря уже о суде второй инстанции. "Утопить" барышню - как два пальца об асфальт! :-)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > кузнецов артем 22 сентября 2018, 03:55

      АРТЁМ КУЗНЕЦОВ! В институт! В юридический! Или вообще в школу... :-))) Если не поможет, то в психиатрическую клинику рассказывать больным о своём понимании "опекунства"... :-)))

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      Рейтинг: +36

      AEerr > кузнецов артем 22 сентября 2018, 04:31

      Все что ты говориш ***** полная какая нахрен сратегия у этой курицы ***?? Если мужик захочет так и будет если о конечно нормальный мужик! Я например при разводе не отдал ей ребенка и сое имущество я наобоот зделал так что теперь она **** мне должна! По этой Дарье *** видно же что у нее не все дома и она шалава раз шляется по ночам в разные бани нормальная порядочная жена будет сидеть заниматся детьми и ждать мужа с работы! Сразу видно что Шурыгина *** всех девушек заражает своим шалавством!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > cska-62 22 сентября 2018, 10:28

      Юрист который считает, что после развода и суда по этому поводу оба родителя будут их законными представителями... Это еще и кому к психиатру надо, неадекват.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > AEerr 22 сентября 2018, 10:30

      Еще один неадекват, вы смотрите, тут за Глушака большинство контингент неадекватов...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 сентября 2018, 20:30

      Это просто смешно! Я ещё при первой новости про измену предугадал, что всю эту хрень по ТВ с Малаховым будут обсуждать. Дело времени!

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