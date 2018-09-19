Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • SUPER: жена Глушакова разводится с игроком из-за измены с проституткой

SUPER: жена Глушакова разводится с игроком из-за измены с проституткой

19 сентября 2018, 14:27
92

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей. Об этом сообщила адвокат футболиста в бракоразводном процессе Марина Дубровская.

По ее словам, супруга футболиста обвиняет мужа в измене с проституткой. При этом, как заявила Дубровская, именно Дарья Глушакова изменила мужу, после чего попыталась сделать все, чтобы выставить себя пострадавшей стороной.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей. Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис – хороший отец, любит своих детей [у пары растут две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра]. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи.

Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет. Вместо этого она на днях устроила скандал: ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.

На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы. Тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не проститутка, которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально. Ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», – цитирует Дубровскую SUPER.

Видео из сауны можно посмотреть здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (92)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
uBaH_
1537356639
Лайки не я ставил, проститутку отлайкал тоже не я, и вообще она первая начала. Мужик ;)
Ответить
vladik12
1537356793
Угарну, если в бане был киношный повар.
Ответить
С-Пб on-line
1537356843
Давай назар, настало твоё время лайкать
Ответить
Леха из Твери
1537358267
У меня такое чувство, будто я с утра купил газету SpeedInfo в ларьке и читаю всякую желтую мерзость.
Ответить
baden69
1537358326
Прекратите пихать на футбольный сайт всю эту желтизну... Личная жизнь, особенно в таком свете, нормальных людей не интересует. Пишите о футболе, о детском спорте, о том, как используется наследие ЧМ по футболу, что происходит сейчас с тренировочными полями команд, участников ЧМ... Это более важно и более нужно, чем разборки между футболистами и их женщинами.
Ответить
Nesterenko
1537359641
Бл*ть, ну нахрена это выкладывать?? Админы "Бомбардира", что это за хрень??
Ответить
Alllex68
1537360896
Зачем так мочат Глушак а? Кто заказчик?
Ответить
Дедуктор
1537361606
Всё это, конечно, нехорошо. И Глушака надо из команды гнать пинками. Но, вот, вопрос. А с какими проститутками связана авария бригады Семина? Кто там в роли пройдохи Глушака?
Ответить
Дедуктор
1537365373
А ведь, по большому счету, Глушак прав. Совсем не тренер типа Карреры нужен Глушаку. Демократичен излишне. Глушаку нужен тренер формата Феликса Магата. Чтобы круги по стадиону гусиным шагом глушаки с комбаровыми нарезали. А опосля - приседания с отжиманиями. Затем - кроссы. Марафон:) Чтобы после этого у Глушака с Комбаром и Ещенкой даже друг на дружку ... не вставал. Чтобы и сил подумать не було насчет по интернетам шариться. В принципе, Адриане с Поповым тоже такой тренер нужен. А Зобнин при любом тренере играть в полную силу будет. Профессионал, да еще и не дурак.
Ответить
Serjoga
1537366469
Это уже "осиновый кол" в карьеру Дениски! Вопрос в том, знает ли Даша (точнее понимает ли она) какого бабла она ЕЩЕ лишилась?
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+