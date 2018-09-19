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    SUPER: жена Глушакова разводится с игроком из-за измены с проституткой

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей. Об этом сообщила адвокат футболиста в бракоразводном процессе Марина Дубровская.

    По ее словам, супруга футболиста обвиняет мужа в измене с проституткой. При этом, как заявила Дубровская, именно Дарья Глушакова изменила мужу, после чего попыталась сделать все, чтобы выставить себя пострадавшей стороной.

    Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом.

    «Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей. Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис – хороший отец, любит своих детей [у пары растут две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра]. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи.

    Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет. Вместо этого она на днях устроила скандал: ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.

    На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы. Тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не проститутка, которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально. Ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», – цитирует Дубровскую SUPER.

    Видео из сауны можно посмотреть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 14:27
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    Комментарии88
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:49

      Теперь все всплывет наружу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:44

      Дура баба, с проституткой не изменят, её пользуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 19 сентября 2018, 20:05

      Ох****ая футбольная новость. Помойка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Axe111 19 сентября 2018, 20:44

      Но 95 комментов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 сентября 2018, 17:38

      Какая то левая охрана в сауне,всех пропускает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:36

      Написвшему 100 сотый коммент Даша ... (продолжите сами)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Alllex68 19 сентября 2018, 17:37

      Пригласит в баню, например

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 сентября 2018, 17:34

      У всех есть подруги детства ) даешь официальную формулировку в бракоразводных процессах!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 сентября 2018, 17:14

      Это уже "осиновый кол" в карьеру Дениски! Вопрос в том, знает ли Даша (точнее понимает ли она) какого бабла она ЕЩЕ лишилась?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 сентября 2018, 17:08

      Подруга детства....Мужики! У кого ещё есть такая строка в биографии?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 19 сентября 2018, 16:56

      А ведь, по большому счету, Глушак прав. Совсем не тренер типа Карреры нужен Глушаку. Демократичен излишне.
      Глушаку нужен тренер формата Феликса Магата.
      Чтобы круги по стадиону гусиным шагом глушаки с комбаровыми нарезали. А опосля - приседания с отжиманиями. Затем - кроссы. Марафон:)
      Чтобы после этого у Глушака с Комбаром и Ещенкой даже друг на дружку ... не вставал. Чтобы и сил подумать не було насчет по интернетам шариться.
      В принципе, Адриане с Поповым тоже такой тренер нужен. А Зобнин при любом тренере играть в полную силу будет. Профессионал, да еще и не дурак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 16:53

      Помиритесь уже все!!!

      1
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