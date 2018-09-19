SUPER: жена Глушакова разводится с игроком из-за измены с проституткой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей. Об этом сообщила адвокат футболиста в бракоразводном процессе Марина Дубровская.

По ее словам, супруга футболиста обвиняет мужа в измене с проституткой. При этом, как заявила Дубровская, именно Дарья Глушакова изменила мужу, после чего попыталась сделать все, чтобы выставить себя пострадавшей стороной.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей. Хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис – хороший отец, любит своих детей [у пары растут две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра]. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи.

Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет. Вместо этого она на днях устроила скандал: ворвалась в сауну, где отдыхал Денис и начала снимать его на видео. Видеозапись она начала распространять в интернете, сопровождая все это обвинениями мужа в измене.

На самом деле, к этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы. Тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не проститутка, которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально. Ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», – цитирует Дубровскую SUPER.

Видео из сауны можно посмотреть здесь.