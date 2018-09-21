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    Испанская футбольная федерация запретила проводить игру «Жирона» – «Барселона» в США

    Королевская испанская футбольная федерация наложила запрет на проведение матча 21-гот тура «Жирона»«Барселона» Примеры на территории США.

    Ла Лига не смогла доказать главному футбольному органу Испании, что проведение игры в Северной Америке не нарушит международные и испанские законы. Помимо этого, лига предоставила доказательств, что это не принесет ущерба болельщикам и остальным клубам чемпионата.

    В августе Ла Лига заключила договор на 15 лет с американской медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Недавно стало известно, что игра «Жирона» – «Барселона» пройдет в конце января в Майами. Ла Лига и каталонские клубы уже подали запрос на проведение встречи в США, но Королевская испанская футбольная федерация его отклонила.

    Источник: Associated Press

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    21.09.2018 16:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 22 сентября 2018, 08:32

      Интересно, какие предоставили доказательств, что это не принесет ущерба болельщикам? Обещали оплатить проезд и проживание до Майами?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 21 сентября 2018, 23:40

      Есть ещё в Европе нормальные люди, не все толерасты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 20:03

      Справедливость восторжествовала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 21 сентября 2018, 17:31

      Как только в США полюбят соккер и начнут на него тратить деньги, Европа сразу окажется бедной родственницей. Звезды поедут туда не на пенсию, а сразу после школы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67327

      portero 21 сентября 2018, 16:41

      вроде Барселона была против , или поступило финансовое предложение от которого не отказываются.
      интерес на бабки по договору кто попал?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 сентября 2018, 16:29

      Вообще сумасбродная идея была.

      1
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