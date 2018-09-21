Испанская футбольная федерация запретила проводить игру «Жирона» – «Барселона» в США

Королевская испанская футбольная федерация наложила запрет на проведение матча 21-гот тура «Жирона» – «Барселона» Примеры на территории США.

Ла Лига не смогла доказать главному футбольному органу Испании, что проведение игры в Северной Америке не нарушит международные и испанские законы. Помимо этого, лига предоставила доказательств, что это не принесет ущерба болельщикам и остальным клубам чемпионата.

В августе Ла Лига заключила договор на 15 лет с американской медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей Примеры в США и Канаде. Недавно стало известно, что игра «Жирона» – «Барселона» пройдет в конце января в Майами. Ла Лига и каталонские клубы уже подали запрос на проведение встречи в США, но Королевская испанская футбольная федерация его отклонила.